Jaime Munguía sufre ante Nikita Zon, pero retiene el título supermediano de la AMB

El boxeador tijuanense superó momentos de peligro ante el retador ruso y defendió por primera vez su título de la Asociación Mundial de Boxeo en Arabia Saudita

Jaime Munguía derrota a Nikita Zon en Arabia Saudita. | Reuters

Jaime Munguía tuvo que resistir el castigo de Nikita Zon para conservar su campeonato mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El boxeador mexicano derrotó por decisión unánime al ruso después de 12 asaltos en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, durante la función México vs The World, encabezada por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli.

El tijuanense concretó la primera defensa de su cinturón mundial y elevó su récord profesional a 47 victorias y dos derrotas, con 35 nocauts. Sin embargo, el resultado no refleja por completo las dificultades que atravesó frente a Zon, quien llegó al compromiso sin derrotas en su historial profesional, con 12 triunfos, un empate y diez nocauts. El ruso encontró espacios para conectar al campeón y estuvo cerca de terminar la pelea antes del límite.

Desde el primer asalto, ambos boxeadores intercambiaron golpes, amarres y acciones que obligaron a intervenir al réferi. Zon tomó la iniciativa durante el segundo episodio, con golpes de derecha y ataques que hicieron retroceder a Munguía. El mexicano respondió en los segundos finales, pero tuvo dificultades para establecer su distancia frente a un rival que mantuvo la presión durante el tercer capítulo.

Jaime Munguía estuvo cerca del nocaut en el quinto round, pero Nikita Zon respondió

La pelea cambió de rumbo durante el cuarto asalto, cuando Munguía logró conectar combinaciones que hicieron retroceder a Nikita Zon. El mexicano encontró espacios para atacar y aumentó su producción ofensiva durante el quinto episodio. En los instantes finales de ese capítulo, el campeón conectó golpes que pusieron en dificultades al ruso, quien resistió hasta escuchar la campana.

El sexto round representó el momento de mayor peligro para Munguía. Zon conectó un uppercut de izquierda y una serie de golpes que hicieron perder el equilibrio al mexicano, quien terminó cerca de las cuerdas y recibió castigo en la cabeza. El árbitro Tony Weeks no decretó una caída oficial. Cuando el retador parecía cerca del nocaut, el tijuanense consiguió responder con combinaciones que también hicieron retroceder al ruso.

Después de superar ese episodio, Munguía recuperó terreno mediante ataques al cuerpo y golpes de derecha. Zon mantuvo su intención de avanzar, pero el desgaste comenzó a reflejarse en la frecuencia de sus ataques. El mexicano aprovechó los espacios durante el séptimo, octavo y noveno asaltos, con una ofensiva que le permitió recuperar el control de varios intercambios.

El décimo capítulo volvió a exigir al campeón mexicano, quien encontró resistencia ante los intentos del ruso por acortar la distancia. Zon continuó con su propuesta de pelea frontal, aunque el cansancio redujo su actividad. Munguía mantuvo el trabajo al cuerpo en los últimos episodios y logró completar los 12 asaltos sin volver a atravesar una situación como la del sexto round.

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¿Qué sigue para Jaime Munguía después de retener el título de la AMB?

La decisión unánime permitió que Munguía conservara el campeonato supermediano que conquistó el 2 de mayo de 2026, cuando derrotó por puntos a su compatriota Armando Reséndiz en Las Vegas. El tijuanense suma ahora tres victorias consecutivas desde su derrota por nocaut ante Bruno Surace en diciembre de 2024, resultado que posteriormente consiguió revertir en la revancha de mayo de 2025.

El siguiente compromiso de Jaime Munguía deberá ser contra Bektemir Melikuziev, retador obligatorio de la AMB en las 168 libras. El organismo autorizó la defensa ante Nikita Zon el 30 de octubre, después de un acuerdo entre los equipos involucrados, pero estableció que las negociaciones con el uzbeko deben comenzar una vez concluida la pelea en Arabia Saudita. De esta forma, el mexicano conserva su cinturón y tiene pendiente cumplir con la defensa obligatoria del campeonato.