Santiago Gimenez se queda sin participación en la feria de goles del Porto ante Estoril

Los Dragones devoraron a su rival con una goleada que les da su décimo triunfo y que los acerca a su mejor inicio en la historia

Porto goleó al Estoril para seguir perfecto en Portugal. | Claro Sports.

El Porto mantiene su paso perfecto en la Liga de Portugal 2026-27. Los Dragones golearon 4-0 al Estoril en el Estadio do Dragao, en un encuentro correspondiente a la jornada 10 del campeonato portugués. Victor Froholdt, Borja Sainz, André Silva y Gabri Veiga fueron los encargados de marcar los tantos que permitieron al conjunto dirigido por Francesco Farioli conseguir su décima victoria consecutiva. El mexicano Santiago Gimenez permaneció en el banquillo y no tuvo participación en el encuentro.

Los locales necesitaron apenas cuatro minutos para tomar ventaja en el marcador. Después de una acción ofensiva en la que Borja Sainz no logró concretar una oportunidad, el Porto recuperó la iniciativa y encontró el primer gol por conducto de Victor Froholdt. El mediocampista danés aprovechó una asistencia de Pepê para rematar de pierna izquierda desde corta distancia y colocar el 1-0, una anotación que marcó el rumbo del partido desde el comienzo.

El dominio del Porto continuó durante el resto de la primera mitad, aunque la segunda anotación tardó en llegar. Jan Bednarek, Pablo Rosario, Alberto Costa y Samu Aghehowa generaron oportunidades frente a la portería defendida por Martin Turk, quien intervino en distintas ocasiones para mantener la diferencia mínima. Al minuto 32, Samu estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de cabeza que pasó junto al poste izquierdo. Pese a las llegadas de los Dragones, el marcador se mantuvo 1-0 hasta el descanso.

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Porto sentencia al Estoril con tres goles en el segundo tiempo

Para el complemento, Francesco Farioli realizó su primera modificación con el ingreso de Souza por Zaidu Sanusi, quien abandonó el partido debido a una lesión. El Porto mantuvo la iniciativa ofensiva y estuvo cerca de aumentar la ventaja al minuto 52, cuando Samu Aghehowa conectó un remate dentro del área que fue detenido por Martin Turk. Por su parte, Estoril intentó responder con un disparo de André Lacximicant que terminó bloqueado por la defensa local.

La segunda anotación llegó al minuto 64 gracias a Borja Sainz. El atacante español recibió una asistencia de Gabri Veiga por el costado izquierdo del área y sacó un remate de pierna derecha que terminó en la escuadra contraria. Con el 2-0 en el marcador, el conjunto portugués amplió su ventaja y obligó al Estoril a buscar una reacción durante los últimos minutos del compromiso.

La tercera anotación no tardó en aparecer. Al minuto 70, André Silva aprovechó un rebote dentro del área para definir de pierna derecha desde corta distancia, apenas tres minutos después de ingresar en sustitución de Samu Aghehowa. La jugada comenzó con un disparo de Gabri Veiga que fue detenido por Martin Turk, pero el delantero portugués apareció para aprovechar la segunda oportunidad y colocar el 3-0.

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La goleada quedó sellada al minuto 73 con la anotación de Gabri Veiga. El futbolista español recibió un pase de Borja Sainz dentro del área y remató de pierna izquierda para superar al guardameta visitante. Con el 4-0, Farioli aprovechó para realizar nuevas modificaciones, entre ellas los ingresos de Alan Varela, Seko Fofana y Gabriel Mec, mientras Estoril intentó descontar con aproximaciones que no consiguieron modificar el resultado.

Santiago Gimenez permanece en la banca durante la goleada del Porto

A pesar de la ventaja y de las modificaciones realizadas por Francesco Farioli, Santiago Gimenez no recibió minutos ante Estoril. El delantero mexicano comenzó el encuentro entre los suplentes y observó cómo Samu Aghehowa ocupó la posición de centrodelantero durante los primeros 67 minutos. Cuando el entrenador decidió modificar su ataque, optó por el ingreso de André Silva, quien respondió con una anotación apenas unos minutos después de entrar al terreno de juego.

El Estoril tuvo su oportunidad más importante al minuto 78, cuando Nail Omerovic estrelló un disparo en el travesaño, después de recibir una asistencia de Axel Camblan. En los minutos finales, ambos equipos buscaron generar nuevas oportunidades, pero el marcador no volvió a modificarse. Con el triunfo por 4-0, Porto llegó a diez victorias en diez partidos disputados y alcanzó los 30 puntos, mientras Santiago Gimenez cerró la jornada sin actividad en la Liga de Portugal.