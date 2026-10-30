Posibles alineaciones de Llaneros vs Junior por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El cuadro de la ‘Media Colombia’ tiene una mínima posibilidad de clasificar, mientras que el ‘Tiburón’ ya resignó posibilidades.

Llaneros vs Junior: posibles nóminas | Claro Sports

El fútbol colombiano avanza ya a su antepenúltima jornada. Ahora es el turno de Llaneros y Junior, dos equipos con campaña discreta, en especial el Tiburón, que ostentaba el registro de bicampeón y no podrá defender el título a finales de año. Ha sido una campaña de terror para los rojiblancos.

Su rival, Llaneros, cuenta con una pequeña oportunidad para meterse en los ocho, pero necesitará ganar todo lo que juegue. Recién perdió terreno a manos de Jaguares por la mínima diferencia, pero se ve obligado a jugarse su último cartucho si piensa en seguir vivo. Esto debe saber para el juego del sábado 31 de octubre, que será a las 6:00 p.m. (hora COL) en el Bello Horizonte Rey Pelé.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Juan Loaiza; Juan David Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Kevin Rincón, Juan Castilla; Juan José Ramírez, Néider Ospina, Luis Miranda y Jhon Vásquez. DT: Wilmer Sandoval.

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Posible alineación del Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Daniel Socarras, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Guillermo Celis, Yimmi Chará, Cristian Barrios; Déiber Caicedo y Luis Muriel. DT: Sebastián Viera.

¿Cómo y dónde ver a Llaneros vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la antepenúltima fecha, se podrá ver por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible por la plataforma streaming de Win Play. De igual modo, a través de Claro Sports podrá seguir minuto a minuto las emociones del encuentro.

Últimos cinco partidos de Llaneros

26.10.2026 | Jaguares 1-0 Llaneros | Fecha 16.

21.10.2026 | Llaneros 0-3 Deportivo Cali | Fecha 9.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.

15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros | Cuartos de Copa.

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros | Fecha 14.

Últimos cinco partidos del Junior

27.10.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Junior | Fecha 5.

23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior | Fecha 15.

14.10.2026 | Junior 1-1 Deportivo Pereira | Fecha 4.

10.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá | Fecha 14.

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