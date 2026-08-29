Gilberto Mora asegura que aprendió de Raúl Jiménez para cobrar sus penales

El delantero de Xolos marcó dos penales ante Pumas y explicó cómo decidió sus cobros ante Keylor Navas

Gil Mora revela cómo cobró sus penaltis | Imago 7

Gilberto Mora volvió a ser protagonista con Tijuana. El mediocampista de 17 años marcó los dos goles de Xolos en la victoria 2-0 sobre Pumas, ambos desde el punto penal, y alcanzó los 13 tantos en sus primeros 60 partidos en Primera División.

Después del encuentro, Mora explicó lo que significó contribuir al triunfo y habló sobre la confianza que ha adquirido para asumir la responsabilidad desde los once pasos.

“No, pues es mucha la motivación de poder seguir así demostrando mi fútbol. Agradecido con toda la gente que está aquí siempre, que viene con esa misma motivación que yo y pues nada, seguir trabajando como lo vengo haciendo, seguir demostrando dentro del campo y espero poder seguir ayudando a mi equipo, que es lo más importante”, señaló.

MÁS INFORMACIÓN: Abreu aclara sus declaraciones sobre los mexicoamericanos de Chivas

El futbolista también explicó la decisión que tomó en ambos cobros de penaltis, especialmente por la manera en que esperó al movimiento del guardameta antes de definir. “Ahí esperé a que lo traté de ver hasta el final y ya pues decidí cobrarlo de esa manera. Lo bueno que entraron y muy feliz con la victoria”, explicó Mora.

Además, se le preguntó si su manera de cobrar penales tiene alguna relación con Raúl Jiménez, con quien ha coincidido en la selección mexicana y de quien ha observado la preparación para este tipo de jugadas.

MÁS INFORMACIÓN: Esteban Solari reconoce los errores de Pumas

Mora reconoció que ha intentado aprender de esa experiencia: “A lo mejor no es como él, pero sí las veces que estuve allá y él practicaba, pues sí trataba de aprenderle lo más que podía”.

El mediocampista también mantiene como objetivo ayudar al conjunto fronterizo a cumplir sus metas durante la temporada. Por ahora, su aportación ante Pumas se tradujo en los tres puntos y en una actuación definida desde el punto penal.

Te puede interesar: