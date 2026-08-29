Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 28 de agosto de 2026

El fin de semana llegó con los resultados de tres loterías principales y los sorteos de enormes premios mayores.

Resultados. – Lotería de Medellín.

El fin de semana llegó y ya se conocen los resultados de los juegos de azar en Colombia correspondientes al viernes. Tres loterías principales sortearon la promesa de unos enormes premios mayores y una variedad de secos muy interesantes. Dentro de esta actividad, la Lotería de Medellín es una de las que más atención genera por la cantidad que juega como objetivo máximo.

Lotería de Medellín

Resultados. – Lotería de Medellín.

Lotería de Santander

Resultados. – Lotería de Santander.

Lotería de Risaralda

Resultados. – Lotería de Risaralda.

Resultados de chances

Astro Luna: 5340 – Cáncer

5340 – Cáncer Pick 4: 7529

7529 Pick 3: 625

625 Cafeterito Noche: 8422-9

8422-9 Caribeña Noche: 3579-4

3579-4 Sinuano Noche: 4719-7

4719-7 Motilón Noche: 8044

8044 Fantástica Noche: 7923-2

7923-2 Culona Noche: 8254

8254 Chontico Noche: 2062-3

2062-3 Paisita Noche: 4681

Pasos a seguir para reclamar premios de lotería

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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