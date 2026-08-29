Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 28 de agosto de 2026
El fin de semana llegó con los resultados de tres loterías principales y los sorteos de enormes premios mayores.
El fin de semana llegó y ya se conocen los resultados de los juegos de azar en Colombia correspondientes al viernes. Tres loterías principales sortearon la promesa de unos enormes premios mayores y una variedad de secos muy interesantes. Dentro de esta actividad, la Lotería de Medellín es una de las que más atención genera por la cantidad que juega como objetivo máximo.
Lotería de Medellín
Lotería de Santander
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Lotería de Risaralda
Resultados de chances
- Astro Luna: 5340 – Cáncer
- Pick 4: 7529
- Pick 3: 625
- Cafeterito Noche: 8422-9
- Caribeña Noche: 3579-4
- Sinuano Noche: 4719-7
- Motilón Noche: 8044
- Fantástica Noche: 7923-2
- Culona Noche: 8254
- Chontico Noche: 2062-3
- Paisita Noche: 4681
Pasos a seguir para reclamar premios de lotería
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.