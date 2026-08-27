América vs Puebla en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 6

El conjunto azulcrema llega a este encuentro con la motivación de eliminar a Columbus Crew en la Leagues Cup 2026 y como líder del Apertura 2026

América vs Puebla, ¿cuándo es el partido? | Claro Sports

Las Águilas del América reciben a Puebla este sábado 29 de agosto en la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto azulcrema vuelve a la actividad del fútbol mexicano después de su participación en la Leagues Cup, el partido en el Estadio Azteca dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver a través de Canal 5 por televisión abierta y en el minuto a minuto de Claro Sports.

El América llega a este encuentro con la motivación de haber eliminado a Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Guillermo Almada consiguió una victoria de 2-0 con Rodolfo Cota como figura, resultado que colocó a las Águilas entre los cuatro equipos mexicanos que disputarán las semifinales del torneo binacional. En el Apertura 2026, América marcha en la primera posición de la tabla general con 13 puntos.

Puebla, por su parte, llega a este duelo tras vencer 3-2 a Santos en la jornada anterior, por lo que buscará seguir sumando puntos. Después de cinco jornadas, La Franja suma 10 puntos y se coloca en el quinto lugar, siendo un lugar de cuidado para la escuadra de Guillermo Almada.

MÁS INFORMACIÓN: Miguel Borja podría debutar con América ante Puebla

Fecha, horario y dónde ver el América vs Puebla del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido América vs Puebla de la jornada 6 del Apertura 2026 se disputará el sábado 29 de agosto en el Estadio Azteca. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión del compromiso estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX Premium y en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del América vs Puebla para la jornada 6 de la Liga MX 2026

América podría presentar una alineación con algunos cambios después del desgaste que representó la Leagues Cup. Guillermo Almada deberá gestionar la carga de minutos de sus jugadores para mantener la competencia en el torneo local, Cristian Borja podría debutar en la Liga MX ante Puebla, mientras que Gerardo Espinoza podría repetir la alineación ante Santos.

Alineación probable del América: América: Rodolfo Cota; Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Alan Cervantes, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Alineación probable de Puebla: Ricardo Gutiérrez, Juan Vargas, Facundo Almada, Fernando Monárrez, Iker Moreno, Alonso Ramírez, Carlos Baltazar, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Brayan Garnica, Eduardo Mustre.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Puebla en la Liga MX

América y Puebla cuentan con una historia amplia dentro de la Liga MX. Las Águilas han tenido una ventaja en los enfrentamientos recientes:

Jornada 7 | Clausura 2026 | Puebla 0-4 América

Jornada 14 | Apertura 2025 | América 2-1 Puebla

Jornada 6 | Clausura 2025 | Puebla 1-2 América

Jornada 5 | Apertura 2024 | América 0-1 Puebla

Jornada 17 | Clausura 2024 | Puebla 1-2 América

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 6?

De acuerdo con los momios, América parte como favorito para quedarse con la victoria ante Puebla en la jornada 6 del Apertura 2026. Las Águilas aparecen con una cuota de -286, mientras que el empate está en +390 y un triunfo de La Franja paga +750.

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