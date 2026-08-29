Resultado de MiLoto hoy, 28 de agosto de 2026: estos son los números ganadores

El premio mayor cayó hace poco y el pozo ya empieza a llenarse de nuevo en un juego que lo entrega con alta frecuencia.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Uno de los juegos de azar en Colombia que mayor popularidad ha venido ganando durante los últimos meses de MiLoto. Su metodología simple para el sorteo y la alta frecuencia con la que entrega el premio mayor son dos factores que terminan convenciendo al público de participar. Este viernes, no hubo ganador del acumulado, pero 24 personas se quedaron muy cerca.

Resultado de MiLoto de este viernes, 28 de agosto de 2026

Números ganadores: 11 – 13 – 21 – 27 – 36.

11 – 13 – 21 – 27 – 36. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Así se juega MiLoto

Lo que más gusta de este juego es el formato sencillo, que consiste solamente en escoger cinco números entre 1 al 39 por cada línea. A partir de dos aciertos, habrá una jugada ganadora y el premio aumentará según las coincidencias. Un pronóstico exacto de las cinco cifras significa el premio mayor, que corresponde al acumulado que esté vigente para ese sorteo. El pozo crece en cada ocasión en que no cae el premio mayor.

Ganador de MiLoto: ¿cómo cobrar premios?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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