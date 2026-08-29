Liverpool vs Nottingham Forest en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 2
Los Reds buscan su primera victoria del torneo después de empatar con Newcastle, mientras Forest llega tras caer frente al Leeds
¿A qué hora inicia el Liverpool vs Nottingham Forest hoy 29 de agosto de 2026?
Liverpool vs Nottingham Forest comenzará este sábado 29 de agosto a las 05:30 horas, tiempo del centro de México. El compromiso está programado para las 12:30 horas locales en Inglaterra y tendrá como escenario Anfield, donde Liverpool disputará su primer encuentro como local de la Premier League 2026-27. El propio club confirmó previamente la fecha y el horario del partido después de los ajustes realizados al calendario de agosto y septiembre.
Los datos principales del encuentro son:
Partido: Liverpool vs Nottingham Forest
Fecha: sábado 29 de agosto de 2026
Horario en México: 05:30 horas, tiempo del centro
Estadio: Anfield
Alineaciones del Liverpool vs Nottingham Forest para la jornada 2, al momento
Las alineaciones oficiales se anunciarán aproximadamente una hora antes del silbatazo inicial. Por ahora, las proyecciones colocan a Alexander Isak como delantero del Liverpool, acompañado en ataque por Florian Wirtz y Cody Gakpo, mientras Alisson Becker mantendría su sitio en la portería y Virgil van Dijk encabezaría la defensa.
Liverpool, posible alineación: Alisson; Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak.
Nottingham Forest, posible alineación: Matz Sels; Ousmane Diomande, Nikola Milenkovic, Murillo; Ola Aina, Ibrahim Sangaré, James McAtee, Neco Williams; Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Igor Jesus.
¿Dónde ver el Liverpool vs Nottingham Forest en vivo? Canales de TV y streaming online
Para México, Liverpool vs Nottingham Forest podrá verse en vivo por TNT Sports en televisión de paga. HBO Max será la alternativa en streaming para seguir el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras, televisores inteligentes y otros equipos compatibles, mientras que TNT Sports tendrá la señal televisiva. La disponibilidad puede depender del paquete contratado con cada proveedor de televisión o servicio digital.
Liverpool vs Nottingham Forest, en vivo
Liverpool recibe este sábado 29 de agosto al Nottingham Forest en uno de los primeros partidos de la jornada 2 de la Premier League 2026-27. Los Reds tendrán su primera presentación del campeonato en Anfield y buscarán conseguir su primera victoria de la temporada después de iniciar el torneo con un empate 2-2 frente al Newcastle United. El encuentro también representará el debut de Andoni Iraola como entrenador del Liverpool en un partido oficial de Premier League frente a su nueva afición.
Nottingham Forest llega a Liverpool con la misma necesidad de sumar, pero después de comenzar el campeonato con una derrota 1-0 frente al Leeds United en el City Ground.