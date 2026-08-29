Liverpool vs Nottingham Forest en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 2

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Nottingham Forest hoy 29 de agosto de 2026?

Liverpool vs Nottingham Forest comenzará este sábado 29 de agosto a las 05:30 horas, tiempo del centro de México. El compromiso está programado para las 12:30 horas locales en Inglaterra y tendrá como escenario Anfield, donde Liverpool disputará su primer encuentro como local de la Premier League 2026-27. El propio club confirmó previamente la fecha y el horario del partido después de los ajustes realizados al calendario de agosto y septiembre.

Los datos principales del encuentro son:

Partido: Liverpool vs Nottingham Forest

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Horario en México: 05:30 horas, tiempo del centro

Estadio: Anfield