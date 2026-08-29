Esteban Solari reconoce los errores de Pumas: “Son cosas que un equipo maduro no puede tener”
El técnico de Pumas señaló dos penaltis y una expulsión como las acciones que modificaron el partido ante Tijuana
Esteban Solari consideró que Pumas tuvo dos partidos distintos en la derrota 2-0 ante Tijuana. El entrenador explicó que el planteamiento funcionó durante la primera mitad, pero dos penaltis y una expulsión modificaron el desarrollo del encuentro en el segundo tiempo.
“La verdad que el partido hay que dividirlo en dos partes. Primero, el primer tiempo donde venimos a plantear un partido igual contra un equipo que se hace fuerte de local. Por algo ha ganado todos sus partidos. Creo que el partido estuvo bien planteado, el equipo compitió, tuvo opciones de hacer gol”, explicó Solari.
El argentino consideró que Pumas logró ejecutar durante esa primera parte lo que había trabajado antes del encuentro y mantuvo opciones para ponerse en ventaja. “Creo que estamos bien el primer tiempo y salió el plan de juego. De alguna manera el equipo estaba en partido, haciendo lo que tenía que hacer y con opciones de llegar a ese primer gol que estábamos buscando”, señaló.
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Sin embargo, el panorama cambió después del descanso. Solari apuntó directamente a las acciones que terminaron condicionando al conjunto universitario y reconoció que ese tipo de situaciones no pueden formar parte del funcionamiento de un equipo que busca consolidarse.
“El segundo tiempo, con obviamente errores puntuales, que dos penales y una roja finalmente no te dejan competir. Entonces son las cosas que un equipo maduro no puede tener. A partir de ahí, el análisis no va mucho más lejos que eso”, afirmó.
La derrota dejó a Pumas sin puntos en su visita a Tijuana y puso nuevamente el foco sobre la necesidad de reducir los errores que terminan modificando los partidos.
Solari espera que el Chino Huerta ayude a Pumas
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Solari también fue cuestionado sobre la incorporación de César ‘Chino’ Huerta, quien regresó a Pumas después de su paso por el fútbol europeo. “Obviamente que hicimos muchas cosas para conseguir ese jugador. Estamos contentos con la llegada de Chino. Estuvimos trabajando en su llegada mucho tiempo, bueno, una semana prácticamente, y creemos que nos va a ayudar muchísimo”, comentó.
Solari explicó que Huerta llega para ocupar un espacio que quedó disponible tras la lesión de Sebastián Córdova, quien ya fue sometido a una intervención quirúrgica y afrontará un periodo de recuperación.
“Estamos en un momento que necesitamos ese tipo de jugador para reemplazar a Sebas que, bueno, gracias a Dios ya se operó y está bien. Tiene una recuperación larga, pero esperemos que se pueda poner rápidamente a ritmo, a ritmo de juego”, señaló.
El técnico de Pumas también apuntó que el calendario le permitirá contar con algunos días para preparar el siguiente compromiso y trabajar con Huerta antes de su posible incorporación al equipo. “Tenemos algunos días hasta el próximo partido. Entonces, contar con él nos va a hacer bien y nos va a ayudar muchísimo seguramente en nuestro objetivo”, concluyó.