Rory McIlroy va por el bicampeonato en Augusta: comparte el liderato del Masters tras la primera ronda

El campeón defensor firma tarjeta de -5, empatado con Sam Burns en el primer jugar tras los primeros 18 hoyos

Rory McIlroy | DAVID CANNON / David Cannon Collection / Getty Images via AFP

Los primeros 18 hoyos del Masters 2026 están ya en los libros de historia y el campeón defensor, Rory McIlroy, comparte el liderato tras la primera ronda con el estadounidense Sam Burns, con -5. Los fantasmas parece que quedaron en el pasado tras ganar la chaqueta verde en 2025 y se notó sin presión tras el ansiado título el año anterior. Disfrutaba, saludando a la gente y con una sonrisa en la jornada del 9 de abril.

Augusta National tuvo un día duro y seco, castigando a los que tuvieron problemas en el fairway. Solo 16 terminaron bajo par siquiera, encabezados por McIlroy y Burns, quienes solo cometieron un pecado en su ronda. Rory tuvo bogey en el tercero, Burns en el sexto, pero ambos terminaron con birdie en tres de los últimos nueve hoyos para terminar en la cima.

Kurt Kitayama, Patrick Reed y Jason Day les siguen a dos golpes de distancia, tras un 69, -3, en la primera ronda. Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Justin Rose y Shane Lowry terminaron con -2.

Rory busca ser el primer jugador que repite en el Masters desde inicio de siglo. Tiger Woods fue el último en ganar chaquetas verdes en años consecutivos, al hacerlo en 2001 y 2002.

“No fue diferente. Me sentí nervioso y ansioso como siempre lo estoy en el primer tee. Es el comienzo de la temporada de Majors, la primera de las 16 rondas más importantes del año. Así que estoy agradecido de que me sentí igual que siempre. Creo que estaría preocupado si no fuera así, porque definitivamente todavía significa mucho para mí, pero sí te diría que no le pegué bien a la pelota los primeros siete hoyos y normalmente eso aquí me hubiera hecho reaccionar o dudar. Hoy simplemente seguí con mi swimg, confiando que lo encontraría eventualmente. Tal vez eso sí fue un poco diferente”, declaró Rory tras la jornada.

Día difícil para los Latinoamericanos

Cuatro representantes de América Latina están en el field del Masters 2026, pero se complican sus opciones de pasar el corte tras un jueves bastante difícil para todos. Ángel Cabrera y Nico Echavarría terminaron con +7. El mexicano Carlos Ortiz tuvo un inicio complicado, tres bogeys y dos dobles bogeys. En el back 9, llegaron tres bogeys más y dos birdies para concluir con 80 golpes la ronda, +8. Mateo Pucini, el debutante del grupo, terminó con +9. Comenzó con birdie en el primer hoyo, pero siguió con ocho bogeys y un doble bogey en el 14.

Los cuatro, para meterse al corte y estar el fin de semana, tendrían que emular la ronda de los líderes del jueves, lo cual no será una tarea sencilla.

¿Quién va ganando el Masters? Tabla de posiciones de la primera ronda

Solo nueve jugadores tiraron 70 o menos en los primeros 18 hoyos en Augusta National, y 16 estuvieron siquiera debajo del par de campo.

Rory McIlroy: -5 Sam Burns: -5 Kurt Kitayama: -3 Patrick Reed: -3 Jason Day: -3 Xander Schauffele: -2 Scottie Scheffler: -2 Justin Rose: -2 Shane Lowry: -2 Tommy Fleetwood: -1 HaoTong Li: -1 Brian Cambpell: -1 Gary Woodland: -1 Nick Taylor: -1 Aaron Rai: -1 Jacob Bridgeman: -1

Te puede interesar: