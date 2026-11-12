Aurora vs Deportivo Mixco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Aurora vs Mixco, en vivo el minuto a minuto (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Aurora y Deportivo Mixco, válido por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo tras caer con Antigua de visitante mientras que la visita de imponerse en gran forma frente a San Pedro.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Mixco hoy 12 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Aurora y Mixco será el jueves 12 de noviembre a las 16:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Aurora y Mixco para la jornada 20, al momento

Aurora : Liborio Sánchez; Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García; Daniel Baján, José Grajeda, Roger Hernández, Eddie Ibarguen; Víctor Urias, Diego Ruiz y Carlos Monterroso. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez; Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García; Daniel Baján, José Grajeda, Roger Hernández, Eddie Ibarguen; Víctor Urias, Diego Ruiz y Carlos Monterroso. : Saúl Phillip. Mixco: Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Diego Méndez, Manuel Moreno, Rodrigo Marroquín; Christian Ojeda, Fabián Cuero, Melvin Gómez; Kennedy Rocha, Lynner García y Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Aurora vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Aurora y Deportivo Mixco:

13 de septiembre de 2026 | Deportivo Mixco 3-2 Aurora | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 19 de abril de 2026 | Deportivo Mixco 4-0 Aurora | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de marzo de 2026 | Aurora 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Deportivo Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

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