Jugadores de Monterrey tendrán segunda oportunidad en el Apertura 2026 a pesar del fracaso

Monterrey firmó su peor torneo en 18 años, pero la directiva respalda al plantel. Solo Canales es baja y habrá nueva etapa rumbo al Apertura 2026

El plantel rayado buscará mejorar en el próximo torneo | Imago7

El Monterrey tuvo su peor torneo en los últimos 18 años en la Liga MX al terminar con 18 puntos después de 17 jornadas, lo que los dejó en la posición número 13 de la clasificación general sin ninguna posibilidad de llegar a la Liguilla. A pesar de ello, la plantilla recibirá una segunda oportunidad en el próximo torneo.

“He conversado con cada uno de nuestros jugadores, tanto de manera grupal como individual. Me han demostrado una gran autocrítica y un fuerte deseo de dar un paso hacia adelante para revertir la imagen que estamos dejando. Yo creo en ellos, creo mucho, sé que tenemos jugadores de gran jerarquía”, destacó Walter Erviti, recién nombrado director deportivo del Club de Fútbol Monterrey.

Como parte de los cambios en la institución regiomontana, el argentino Nicolás Sánchez dejó de ser el entrenador de Rayados y, al igual que su cuerpo técnico, dejará de formar parte del Monterrey, a pesar de que tenía otras funciones institucionales.

“Lo primero que queremos hacer es agradecer a Nico. Ha dejado de ser el entrenador del primer equipo, pero tuvo un gran sentido de pertenencia, autoridad y esfuerzo en este tiempo para ayudarnos. Lamentablemente los resultados no acompañaron, pero en este club, más allá de los resultados, siempre está la entrega y los valores, y en ese sentido nos representó de gran manera”, destacó Ervitti ante los medios de comunicación.

Por ahora, la única baja confirmada de Rayados es la de Sergio Canales, quien comunicó que, después de tres años, decidió no renovar para seguir jugando en el fútbol mexicano, periodo en el que no se pudo coronar en Monterrey, pero se convirtió en ídolo de la afición regia.

“Quiero agradecer también a Sergio por su etapa en el club. En lo personal, tuvo un gran comportamiento conmigo, entrenó de gran manera y, más allá de los resultados, dejó una imagen muy positiva. A nombre propio y de la institución, le agradecemos lo que aportó”, destacó.

El Monterrey rompió filas sin tener una fecha específica para volver a los entrenamientos de cara al próximo torneo de Liga MX.

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