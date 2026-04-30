¡La pasión sigue intacta! Memo Cantú vuelve a ilusionarse con el Atlante en Primera División

El exjugador mexicano aseguró que verá la Liga MX con un nuevo sabor tras el regreso de los Potros y pidió mucho apoyo y paciencia a la afición

Memo Cantú en su lado más emotivo tras el regreso del Atlante | Imago7

El regreso del Atlante a la Primera División de la Liga MX no solo representa un nuevo capítulo para el club, también despierta una conexión especial con figuras que marcaron parte de su historia y con la afición. Uno de ellos es Memo Cantú, exjugador azulgrana, quien habló para el programa Peloteando de Claro Sports y reconoció que el ascenso del Potro de Hierro lo llevará a seguir mucho más de cerca al equipo y al campeonato mexicano desde su faceta de aficionado.

“Muy contento después de ver al Atlante ya en primera división oficialmente y que Miguel haya firmado. Me da muchísimo gusto y mucha ilusión. Ahí estaremos para apoyarlos en algunos partidos seguramente”, expresó Cantú, quien dejó claro que el regreso azulgrana vuelve a mover emociones entre quienes tienen una historia directa con la institución.

El exjugador también fue cuestionado sobre la posibilidad de integrarse de alguna manera al nuevo proyecto del Atlante, después de su paso por distintas áreas del fútbol mexicano. Primero respondió con humor sobre una posible vuelta a la cancha: “Seguramente Miguel no me tiene contemplado para jugar para nada”. Sin embargo, después profundizó en el vínculo que mantiene con el club y en el significado personal que tiene esta nueva etapa.

“Yo soy atlantista por convicción, por historia, por amistad, por comunidad. Mi atlantismo nace cuando empiezo mi carrera. Tuvimos un grupo padrísimo, momentos duros, también hubo un descenso y varias cuestiones que son parte de la vida del fútbol y de la vida, pero hicimos una amistad que ha perdurado durante décadas. Me da mucho gusto que Miguel esté comprometido con el equipo; de hecho, cuando iniciaba también empezó en Atlante. Me da mucho gusto por él, por el atlantismo, por su familia, por el equipo y por lo que viene”, señaló.

Miguel Herrera y el ADN del nuevo Atlante en Primera División

La llegada de Miguel Herrera al banquillo azulgrana es uno de los puntos que más entusiasmo genera en el entorno atlantista. Para Cantú, el reto del ‘Piojo’ no solo pasa por competir en la Liga MX, sino por adaptarse a un nuevo contexto, construir un equipo con energía y aprovechar una etapa que puede servir también como reinvención para el técnico mexicano.

“Es difícil dadas las circunstancias de afuera. Me da mucho gusto que Miguel esté; estoy seguro de que va a querer un equipo dinámico y joven. Creo que el dinamismo no necesariamente va con la juventud, pero ayuda mucho, sobre todo en estos tiempos de fútbol de dinámica total. Vemos todo lo que se recorre en cada partido y que los grandes equipos tienen jugadores muy jóvenes, dinámicos y potentes. Creo que la reinvención se da con las nuevas circunstancias a las que el equipo y Miguel se van a enfrentar. Miguel es muy inteligente, estoy seguro de que ya lo ha visto y es algo que podrá empezar a trabajar a partir del 11 de mayo. Estaremos pendientes al trabajo de escritorio que hagan previo al inicio de la temporada”, explicó.

Cantú también puso sobre la mesa una de las claves para que el Atlante pueda sostenerse en su regreso a la máxima categoría: el desarrollo de futbolistas. El exjugador consideró que el club debe apoyarse en una parte histórica de su identidad, aunque advirtió que el proceso necesitará paciencia por parte de la afición y del entorno.

“Creo que lo que dijo Miguel y lo que he podido platicar con otros atlantistas es el tema del desarrollo de talento. Ayudará muchísimo el hecho de poder tener talento; el talento lo tienes que traer, ya sea desarrollado, comprado o prestado. Yo creo que en esta nueva etapa, parte del ADN que ha tenido el Atlante es el desarrollo de jugadores y eso le viene bien. Hay que tener paciencia; como aficionado hay que tener mucha paciencia. Vamos a ir a apoyar a Miguel, al equipo completo y por supuesto a los propietarios que hacen un gran esfuerzo para poder tener un equipo en primera en la Liga MX, que no es fácil porque es una liga muy competitiva y madura en muchos sentidos. No es tan fácil los espacios para los jóvenes porque muchas veces no hay paciencia, y creo que eso es parte de lo que necesitamos entender los de afuera”, afirmó.

El sentimiento de Cantú resume el ambiente que rodea al Atlante después de 13 años lejos de la Primera División. Más allá de la competencia, el regreso del Potro vuelve a convocar a su comunidad, a sus exjugadores y a una afición que esperó durante años una nueva oportunidad en la Liga MX: “Lo que percibo y lo que he visto es una grandísima ilusión de todos los involucrados y, en ese sentido, contagian. Para darte una idea, me parece que el viernes 17 de julio inicia la temporada de la Liga MX contra el América; habrá que confirmarlo después con la liga, pero ahí estaremos apoyando, por supuesto”, cerró.

Te puede interesar: