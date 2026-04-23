UFC Fight Night, en vivo: horario y dónde ver Sterling vs Zalal y todas las peleas de la cartelera

UFC Vegas 116 presenta combate estelar entre Sterling y Zalal en Las Vegas que podría tener implicaciones en la contienda por el título

UFC Fight Night, en vivo: horario y dónde ver Sterling vs Zalal | Claro Sports

La UFC regresa a Las Vegas con una nueva función este sábado 25 de abril que reúne a peleadores en distintas divisiones, en una cartelera que se llevará a cabo en el Apex. El evento tendrá a Aljamain Sterling, quien continúa su camino en el peso pluma, frente a Youssef Zalal, un peleador que atraviesa una racha sin derrotas desde su regreso a la organizacin, como evento principal . Además, la función contará con la participación mexicana con Rafa García, quien subirá al octágono en uno de los combates de la noche.

Sterling llega a este enfrentamiento tras haber disputado tres combates en su nueva categoría, con victorias ante Calvin Kattar y Brian Ortega, además de una derrota por decisión frente a Movsar Evloev. El ex campeón busca mantenerse en la conversación por una oportunidad titular.

Por su parte, Zalal atraviesa una segunda etapa dentro de la UFC. Desde su regreso en 2024, suma cinco victorias consecutivas, cuatro de ellas por sumisión. Su resultado más reciente fue una victoria ante Josh Emmett mediante llave de brazo en el primer asalto.

Aljamain Sterling vs Youssef Zalal: fecha y hora de UFC Vegas 116

El combate entre Aljamain Sterling y Youssef Zalal será el evento principal de UFC Vegas 116, programado a cinco asaltos dentro de la división de peso pluma. La función se llevará a cabo en el Apex de Las Vegas como parte de una cartelera compuesta por 13 peleas. Esta dará inicio a las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México con la cartelera preliminar, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 18:00 horas CDMX.

¿Quién transmite UFC Fight Night en vivo y dónde ver por TV y online?

La transmisión del evento UFC Vegas 116 estará disponible a través de la plataforma de streaming Paramount Plus, que cuenta con los derechos de la promoción para su difusión a nivel mundial. Además, Claro Sports ofrecerá cobertura con información relevante del desarrollo de la cartelera, incluyendo resultados y momentos destacados de cada combate.

Cartelera completa y orden de las peleas preliminares y estelares de UFC Vegas 116

La cartelera de UFC Vegas 116 está conformada por un total de 13 peleas, distribuidas entre combates preliminares y estelares dentro del evento en el Apex. Dentro de la función destaca la participación del mexicano Rafa García, quien enfrentará a Alexander Hernández en uno de los combates programados. García llega con dos victorias consecutivas, lo que lo coloca en una posición dentro de su división.

Cartelera principal

Aljamain Sterling vs. Youssef Zalal

Norma Dumont vs. Joselyne Edwards

Rafa García vs. Alexander Hernandez

Davey Grant vs. Adrian Luna Martinetti

Montel Jackson vs. Raoni Barcelos

Marcus Buchecha vs. Ryan Spann

Preliminary card

Rodolfo Vieira vs. Eric McConico

Mayra Bueno Silva vs. Michelle Montague

Jackson McVey vs. Sedriques Dumas

Jafel Filho vs. Cody Durden

Francis Marshall vs. Lucas Brennan

Max Griffin vs. Victor Valenzuela

Talita Alencar vs. Julia Polastri

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De cara al combate estelar, el enfrentamiento entre Sterling y Zalal presenta a dos peleadores en momentos distintos dentro de la división de peso pluma. Sterling busca consolidar su transición tras su paso por el peso gallo, mientras que Zalal llega con una racha sin derrotas desde su regreso a la UFC, lo que lo mantiene en ascenso dentro de la organización.

El resultado de este combate podría influir en la contienda por el campeonato, actualmente en poder de Alexander Volkanovski, quien ha defendido su título en dos ocasiones recientes por decisión unánime. La pelea principal representa una oportunidad para ambos de acercarse a un escenario de campeonato dentro de la división.

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