Braga vs Friburgo en vivo Europa League 2026: quién gana la ida de semifinales hoy 30 de abril

Braga y Friburgo abren semifinales de Europa League 2026 con estilos distintos. Portugueses buscan ventaja en casa ante un rival sólido en Europa

Braga y Friburgo se enfrentan este jueves 30 de abril en la ida de las semifinales de la Europa League 2026, en una eliminatoria que abre en el Estádio Municipal de Braga y que tendrá su partido de vuelta el jueves 7 de mayo. El equipo portugués llega con la ventaja de jugar en casa y con el antecedente de haber respondido en momentos de presión, tras eliminar al Ferencváros y al Real Betis en las rondas previas.

El Friburgo, por su parte, vive una campaña histórica en el torneo continental, ya que alcanzó por primera vez una semifinal de competición UEFA. Aunque viene de una derrota 4-0 ante Borussia Dortmund en la Bundesliga, su paso europeo ha sido firme, con victorias ante Genk y Celta de Vigo que lo colocan como un rival incómodo para cualquier equipo.

Para la ida, el Braga aparece con una ligera ventaja por la localía y por su capacidad de competir en noches europeas de alta presión, aunque la serie luce cerrada por el orden del Friburgo y su pegada en transiciones. El pronóstico apunta a un triunfo corto del Braga o a un empate con goles, porque el conjunto alemán ha demostrado que puede lastimar fuera de casa y sostener partidos de eliminación directa.

¿A qué hora juegan Braga vs Friburgo hoy 30 de abril en Europa League?

El partido Braga vs Friburgo se juega hoy jueves 30 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. UEFA programó el encuentro a las 21:00 horas de Europa central, con sede en el Estádio Municipal de Braga, dentro de la ida de las semifinales de la Europa League.

La transmisión corresponde al primer capítulo de una eliminatoria a dos partidos, por lo que el resultado de este jueves no define al finalista de manera directa, pero sí puede marcar el rumbo de la serie antes del duelo de vuelta en Alemania. El ganador global avanzará a la final del torneo continental.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver las semifinales de la Europa League?

El partido Braga vs Friburgo se podrá ver en vivo por Claro Sports para México y Centroamérica. En México, la transmisión inicia con una previa, con el duelo programado a las 13:00 horas, hora del centro del país.

La cobertura forma parte de una jornada europea que también tiene la otra semifinal de la Europa League, entre Nottingham Forest y Aston Villa. Para los aficionados, la recomendación es revisar la señal o plataforma de Claro Sports antes del inicio del partido, ya que la previa inicia una hora antes del silbatazo inicial.

Alineaciones del Braga vs Friburgo, al momento

Braga: Horníček; Víctor Gómez, Vítor Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar, Pau Víctor, Ricardo Horta.

Horníček; Víctor Gómez, Vítor Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Demir Ege Tıknaz, João Moutinho, Gorby; Zalazar, Pau Víctor, Ricardo Horta. Friburgo: Atubolu; Makengo, Lienhart, Ginter, Treu; Manzambi, Eggestein; Grifo, Sildillia, Beste; Matonovic.

Europa League : criterios de desempate

La eliminatoria se decide por marcador global después de los dos partidos. El reglamento de UEFA establece que, en la fase eliminatoria, cada club juega un partido en casa y otro como visitante, y clasifica el equipo que marque más goles en el acumulado de la serie.

Si Braga y Friburgo terminan empatados en el marcador global después de los 180 minutos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos en el partido de vuelta. El equipo que anote más goles durante la prórroga avanzará a la siguiente ronda; si la igualdad se mantiene, la serie se definirá en tanda de penaltis.

El gol de visitante no aparece como criterio de desempate en el reglamento actual de la UEFA para esta eliminatoria, por lo que cualquier empate global llevará el cruce a tiempo extra sin importar cuántos goles haya marcado cada club fuera de casa. Esto aumenta el valor de ganar la ida, pero no elimina a ninguno de los dos equipos antes de la vuelta.

Con ese panorama, Braga necesita imponer condiciones en casa para viajar con ventaja, mientras que el Friburgo puede considerar valioso cualquier resultado que mantenga viva la eliminatoria. La ida promete un partido de margen reducido, con el equipo portugués obligado a proponer y el cuadro alemán con argumentos para competir desde el orden y la velocidad.

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