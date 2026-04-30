Nottingham Forest vs Aston Villa, en vivo: transmisión de la semifinal ida de la Europa League 2026

Aston Villa y Nottingham Forest chocan en la ida de las semifinales de la Europa League, con ambición de final y realidades opuestas en la Premier League.

El fútbol inglés vivirá un duelo de alto voltaje a nivel internacional cuando Nottingham Forest y Aston Villa se midan en la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. Un enfrentamiento que promete intensidad, historia y una fuerte ambición por sellar el paso a la gran final del certamen continental.

Se trata de una llave particular, no solo por reunir a dos equipos de la misma liga, sino también por el contraste en su presente. Aston Villa llega impulsado por una de sus mejores campañas en los últimos años, mientras que Nottingham Forest afronta el reto con más incertidumbre, condicionado por su situación en la Premier League, aunque con la ilusión europea intacta.

¿A qué hora inicia la transmisión del Nottingham Forest vs Aston Villa hoy 30 de abril?

La transmisión del partido entre Nottingham Forest vs Aston Villa arrancará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y 13:00 horas (de Colombia) a través de Claro Sports. El balón rodará una hora más tarde, a las 13:00 horas de México.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

El criterio principal en una eliminatoria de la Conference League es el marcador global. Clasifica el equipo que termine con más goles después de los dos partidos de la serie. Si el global queda empatado, ya no cuenta el gol de visitante. En ese caso, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos y, si la igualdad se mantiene, el pase se define en tanda de penales.

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