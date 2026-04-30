Guillermo Ochoa y sus mejores momentos: del debut en el Azteca a las puertas de su sexto Mundial antes del retiro

Francisco Guillermo Ochoa Magaña es historia viva del fútbol nacional e internacional

Guillermo Ochoa y sus mejores momentos como profesional | Imago7

Por: David Fragoso

El 15 de febrero de 2004 el Estadio Azteca presenció el debut de un joven que aspiraba a lo más alto defendiendo la portería del Club América, acaso ni él ni nadie de los presentes esperaban que ese arquero, que entonces tenía 18 años, fuese a dejar escrito su nombre en letras doradas: Guillermo Ochoa.

Apenas un año después tocó la gloria como azulcrema, fue campeón del fútbol mexicano, siguió con los cimientos de un grande. De a poco se fue ganando el puesto, el cariño de la afición y los reflectores, que se comenzaban a posar sobre él.

Eso le valió para tener un lugar en el evento más deseado: la Copa del Mundo. Y el fútbol es de picar piedra, ni en 2006 ni en 2010 tuvo minutos. El balón le estaba guardando su momento de brillar.

México ya había dado porteros históricos y referentes, pero ninguno había jugado en Europa. Hasta que Guillermo Ochoa arribó a la isla de Córcega en 2011 para defender los colores del Ajaccio, enfrentando de tú a tú a delanteros de primer nivel como Zlatan Ibrahimovic o Edinson Cavani.

La prioridad siempre fue estar en Europa, eso le dio reconocimiento global, pero aun más las justas mundialistas. Queda inmortalizado aquel partido ante Brasil en 2014, así como la atajada en Moscú para el triunfo icónico de México ante Alemania en 2018, o el penal detenido a Robert Lewandowski en Qatar 2022. Y qué decir de su liderazgo al conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

El primer portero mexicano en ir a Europa, más de una década afianzado en clubes del viejo continente, cinco Copas del Mundo, tres de ellas como titular, y a la puerta una más. Francisco Guillermo Ochoa Magaña es historia viva del fútbol nacional e internacional.

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