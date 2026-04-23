Alajuelense vs Puntarenas en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue en directo lo más destacado del partido a través del minuto a minuto.

Les damos la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Alajuelense y Puntarenas, válido por el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, que tiene como curiosidad de que es un juego aplazado. El equipo local está obligado a conseguir una victoria si pretende continuar con aspiraciones de clasificación a la siguiente instancia, mientras que la visita llega sin chances de nada.

A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Alajuelense vs Puntarenas hoy 23 de abril de 2026?

El encuentro entre Alajuelense y Puntarenas está programado para el jueves 23 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Alajuelense vs Puntarenas para la jornada 17, al momento

Alajuelense : Washington Ortega; Fernando Piñar, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega; Fernando Piñar, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Puntarenas: Adonis Pineda; Kenner Gutiérrez, Wesly Decas, Farbod Samadian, Hiram Muñoz, Ignacio Gómez; Ulises Segura, Raheem Cole, Randy Taylor, Daniel Colindres; y Doryan Rodríguez. DT: César Alpizar.

Antecedentes del Alajuelense vs Puntarenas y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026 26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Apertura 2025 11 de mayo de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Semifinales Torneo Apertura 2025

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