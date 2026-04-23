Gilberto Mora debuta como estrella de comerciales : así aparece junto a Vinicius

Gilberto Mora aparece en campaña rumbo al Mundial 2026 junto a figuras internacionales

Gilberto Mora comparte comercial mundialista | Imago 7

Gilberto Mora comienza a ganar presencia fuera de la cancha en un momento en el que se ha vuelto en una de las figuras de la Liga MX. El mediocampista de Xolos de Tijuana fue parte de un nuevo anuncio rumbo al Mundial 2026, donde comparte escena con figuras del fútbol internacional.

El futbolista de 17 años llega a esta aparición mediática tras regresar a la actividad con su club. Luego de superar una lesión, volvió como titular y marcó en el triunfo de Tijuana ante Pachuca en la jornada 16 del Clausura 2026, lo que lo coloca nuevamente en el foco de atención.

Gilberto Mora junto a Vinicius compartiendo pantalla: este es el comercial

El juvenil mexicano forma parte de una campaña promocional previa a la Copa del Mundo, en la que comparte créditos con jugadores de distintas selecciones como Vinicius Jr, Julián Álvarez, Christian Pulisic y Luis Díaz, todos con presencia en el fútbol internacional.

En el desarrollo del anuncio, Mora aparece portando la camiseta de la selección mexicana con el número 7. Dentro de la secuencia, realiza un control de balón con el pecho antes de continuar la jugada, como parte del concepto visual del comercial.

Because sweat takes you where shortcuts can’t, trust the No 1 proven electrolyte blend that fuels it. Is It In You? pic.twitter.com/7TNAmAvwYr — Gatorade (@Gatorade) April 23, 2026

La participación del mediocampista en este tipo de campañas ocurre en paralelo a su regreso a la actividad en la Liga MX. Su aparición junto a futbolistas consolidados forma parte de la estrategia previa al Mundial 2026, donde distintas figuras son incluidas en contenidos promocionales.

¿Gilberto Mora jugará en el Mundial 2026 con la selección mexicana?

Después de su actuación con Xolos ante Pachuca, Mora fue cuestionado sobre la posibilidad de ser considerado para la selección mexicana de cara al Mundial 2026, en un contexto donde su nombre comienza a tener seguimiento.

El jugador explicó que no ha tenido comunicación con Javier Aguirre, actual entrenador del combinado nacional, y dejó claro que su enfoque se mantiene en su rendimiento diario con el equipo.

“Ser mejor cada día. Si Dios quiere, estar en esa lista, sería muy feliz”, expresó Mora al referirse a una eventual convocatoria con la selección mayor.

Por ahora, no existe confirmación sobre su inclusión en el proceso mundialista. Su actividad reciente en la Liga MX, tras superar una lesión y volver como titular, lo mantiene dentro del panorama de jugadores a seguir en el entorno del fútbol mexicano.

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