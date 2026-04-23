El argentino Tomás Molina destapa su polémica experiencia en Juárez: “Pasaban cosas raras”, y el club responde

El exjugador del FC Juárez recordó su experiencia en la Liga MX y sorprendió con anécdotas de su vida fuera de la cancha

El paso de Tomás Molina por el fútbol mexicano dejó más que recuerdos deportivos. El actual delantero de Argentinos Juniors habló sobre su experiencia en la Liga MX, donde defendió los colores del FC Juárez, y sorprendió al relatar algunas de las situaciones que vivió fuera de la cancha.

El atacante argentino aseguró que su estancia en México estuvo marcada por momentos inusuales, especialmente durante su etapa en el norte del país. “Pasaban cosas raras”, comentó, al recordar escenas que le llamaron la atención desde su llegada, incluyendo la presencia de vehículos militares en las calles.

“Es una de las dos ciudades más peligrosas de México, está Sinaloa y está Juárez. Cuando llegué, me acuerdo que fue complicado. Y mi firma tardó un par de días, yo decía: ‘esto es una señal’. Dios me estaba tirando: ‘no es por acá’. Pero bueno, terminé firmando, puse el gancho”, explicó en entrevista para TyC Sports de Argentina.

Uno de los momentos que más lo impactó fue ver un tanque de guerra en la vía pública, una imagen que contrastaba con lo que estaba acostumbrado en su país. “Después pasaban cosas raras, estar por la calle y ver pasar, como si te dijera, un tanque de guerra con una ametralladora, como si fuese nada. Había tiroteos en un shopping. Me dijeron que no salga a comer afuera, que no salga a bailar, hubo un momento en el que hubo toque de queda”.

🗣️"EN JUÁREZ PASABA UN TANQUE DE GUERRA COMO SI NADA"



Tomás Molina, jugador de Argentinos Juniors, recordó su etapa en México en la Noche de TyC Sports: "Es de las ciudades más peligrosas. Pasaban cosas raras". pic.twitter.com/ZSynpqipRm — TyC Sports (@TyCSports) April 23, 2026

Más allá de estas experiencias, Molina también destacó el crecimiento profesional que tuvo en México, donde pudo consolidarse como delantero y competir en un entorno exigente. Su paso por Bravos le permitió sumar minutos importantes y enfrentar a rivales de alto nivel.

El futbolista reconoció que, pese a lo vivido fuera del campo, su etapa en el fútbol mexicano fue positiva en términos deportivos. La Liga MX, señaló, le dejó aprendizajes que hoy aplica en su carrera en el fútbol argentino.

Actualmente, Molina milita en Argentinos Juniors, donde busca consolidarse como una pieza importante en el ataque. Su paso por México, con todas sus particularidades, sigue siendo una etapa que marcó su trayectoria tanto dentro como fuera de la cancha.

Bravos de Juárez responde a las críticas y defiende su identidad

Los Bravos de Juárez respondieron a las declaraciones de su exjugador con un video publicado en redes sociales bajo el mensaje “Juárez es para todos, pero no todos son para Juárez”. En el material, futbolistas actuales, tanto mexicanos como extranjeros, comparten su experiencia en la ciudad, resaltando la calidez de la gente y el significado de formar parte del club.

Los números de Tomás Molina en su paso por la Liga MX

Tomás Molina tuvo un paso breve por el fútbol mexicano con FC Juárez, donde disputó un total de 13 partidos en menos de seis meses, luego de firmar el 10 de enero de 2023. De esos encuentros, fue titular en nueve ocasiones y logró marcar cuatro goles, sin registrar asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado, reflejando una participación intermitente en la Liga MX, lejos de consolidarse como una pieza determinante en el equipo.

TE PUEDE INTERESAR