Posibles alineaciones de Bucaramanga vs Jaguares por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Leopardo’ todavía conserva posibilidades de acceder a la fase final, pero deberá ganarle al elenco de Montería en casa.

Bucaramanga espera ganarle a Jaguares y seguir vivo | Claro Sports

Una final de dos para Atlético Bucaramanga. A pesar de los últimos resultados, el ‘Leopardo’ guarda la ilusión por meterse en los playoffs de la Liga BetPlay. Sin Leonel Álvarez en el comando, en casa, los auriverdes se ven favoritos a sacar el resultado frente a Jaguares, rival que sigue batallando por no descender.

El cuadro santandereano, si llega a perder, muy posiblemente se le esfuma la ilusión de pelear por las siguientes instancias. Partido imperdible, que abre la jornada de citas cruciales pensando en la recta final.

Posible alineación de Bucaramanga para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Bucaramanga: Luis Vásquez; Aldaír Gutiérrez, Carlos Romaña, Jéfferson Mena, Fredy Hinestroza; Aldaír Zárate, Félix Charrupí; Fabián Sambueza, Kevin Londoño, Emerson Batalla y Jhon Fredy Salazar. DT: Wilberth Perea.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Jonathan Lovera, Bladimir Angulo, Carlos Henao; Luis Jiménez, Johan Hinestroza, Fabián Mosquera, Jáder Maza; Cristian Álvarez, Yairo Moreno y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

¿Cómo y dónde ver a Bucaramanga vs Jaguares por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la penúltima fecha del campeonato, se podrá ver en las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Cabe anotar que el pitazo inicial será en el Américo Montanini, este próximo sábado 25 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde (hora COL). De igual modo, Win Play llevará las emociones del partido.

Últimos partidos del Bucaramanga

20.04.2026 | Atlético Nacional 2-0 Bucaramanga | Fecha 17.

12.04.2026 | Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó | Fecha 16.

07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Bucaramanga | Fecha 7 (reprogramado).

02.04.2026 | América de Cali 2-0 Bucaramanga | Fecha 15.

27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe | Fecha 14.

Últimos partidos de Jaguares

17.04.2026 | Jaguares 2-3 Deportivo Pasto | Fecha 17.

06.04.2026 | Atlético Nacional 2-1 Jaguares | Fecha 2 (reprogramado).

02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares | Fecha 14.

23.03.2026 | Jaguares 1-1 Águilas Doradas. Fecha 13.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jonathan Ortiz (Nariño).

Jonathan Ortiz (Nariño). Asistente 1: Andrés Nieto (Tolima).

Andrés Nieto (Tolima). Asistente 2: Cristian Villamizar (Norte).

Cristian Villamizar (Norte). Cuarto árbitro: Jorgin Camacho (Santander).

Jorgin Camacho (Santander). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Johan Castro (Bogotá).

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