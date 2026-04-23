La Volpe critica a la directiva de Cruz Azul por cesar a Larcamón

Ricardo La Volpe, exfutbolista y exentrenador argentino, se pronunció durante una entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio sobre la decisión de Cruz Azul de cesar a Nicolás Larcamón en la recta final del Clausura 2026. El estratega expresó su sorpresa ante el movimiento de la directiva celeste, especialmente por el momento en el que se tomó la decisión, a pocos días del arranque de la Liguilla.

Durante una entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, La Volpe fue directo al analizar el caso. El técnico argentino consideró que no había señales claras que justificaran un cambio tan drástico, al señalar: “Sí, realmente te sorprende porque no sé quién decía ahí que no había un antecedente, pero este equipo viene jugando desde el centro, no cambió nada”.

En su análisis, también destacó la continuidad en la idea futbolística del equipo. La Volpe explicó que el funcionamiento del conjunto se ha mantenido estable más allá de los nombres en el banquillo, afirmando: “Es decir, la idea futbolística más allá de los jugadores y un sistema de juego que es a través de los jugadores. Desde (Martín) Anselmi se está jugando igual desde Vicente Sánchez y después ahora mismo Larcamón”.

Finalmente, el exentrenador dejó abierta la posibilidad de que factores internos hayan influido en la decisión. La Volpe apuntó que los problemas podrían estar fuera del terreno de juego, en aspectos que no siempre son visibles, al concluir: “Es decir, creo que los jugadores tienen el conocimiento sistema no tengo ninguna duda. ¿Qué puede pasar en un vestidor, es lo diferente”.

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