Neri Cardozo cuestiona posible llegada de Dennis te Kloese a Rayados de Monterrey

El exjugador de La Pandilla incluso mostró su postura al indicar que Víctor Manuel Vucetich tome dicho puesto en la institución

Neri Cardozo no está convencido de la llegada de Dennis te Kloese | Imago7

La posible llegada de Dennis te Kloese a la presidencia deportiva de Rayados de Monterrey ha generado reacciones en el entorno del club, luego de que se perfilara como el relevo de José Antonio ‘Tato’ Noriega en la estructura directiva.

El movimiento se da en medio de un contexto adverso para el equipo regiomontano. La Pandilla atraviesa una etapa sin resultados positivos en el 2026, marcada por su eliminación en el torneo Clausura y por la falta de títulos en temporadas recientes, pese a la fuerte inversión en refuerzos.

Ante este escenario, la continuidad del Tato Noriega en la presidencia deportiva se encuentra en duda. La dirigencia analiza cambios en el área para redefinir el rumbo del proyecto deportivo de la institución regiomontana, luego de estar en la fase final en las últimas siete temporadas.

En ese contexto, el nombre de Dennis te Kloese ha tomado fuerza para asumir el cargo. El directivo neerlandés cuenta con experiencia en clubes y selecciones menores del fútbol mexicano, además de haber tenido experiencia en el fútbol europeo, luego de tener un gran paso por el Feyenoord de los Países Bajos.

La posible designación no ha sido respaldada por todos. El exjugador de Rayados, Neri Cardozo, expresó su postura en redes sociales, donde cuestionó la opción del europeo para el puesto. “Vuce. Tiene que ser alguien de casa. En el equipo de Los Ángeles (Galaxy) 0 títulos”, escribió Cardozo en una publicación de la cuenta Rayados de Corazón, en referencia a Víctor Manuel Vucetich como una alternativa más viable.

Cardozo coincidió con Vucetich durante su etapa como jugador en Monterrey. Bajo la dirección del técnico, el mediocampista formó parte del plantel que consiguió un título de Liga MX en el Apertura 2010 y tres campeonatos de Liga de Campeones de la Concacaf.

Por su parte, Dennis te Kloese ha desarrollado trayectoria en distintas instituciones. Tras su paso por el LA Galaxy, se desempeñó como directivo en el Feyenoord, donde participó en la obtención de títulos en competencias locales entre 2022 y 2026, además de haber trabajado previamente en procesos formativos y selecciones dentro del fútbol mexicano.

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