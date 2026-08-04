Vuelta a Colombia 2026: calendario por etapas, recorrido y dónde ver en vivo

La Vuelta a Colombia 2026 recorrerá Huila, Tolima, Caldas y Antioquia con nueve etapas que definirán al sucesor de Rodrigo Contreras.

Vuelta a Colombia 2026 | VizzorImage.

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la edición 76 de la Vuelta a Colombia se disputará del 8 al 16 de agosto. La competencia recorrerá los departamentos de Huila, Tolima, Caldas y Antioquia a lo largo de nueve etapas, con un trazado que combinará jornadas de media y alta montaña, oportunidades para los velocistas, una contrarreloj individual y un circuito final.

¿Cuándo empieza la Vuelta Colombia 2026 y cuál es el recorrido oficial?

El recorrido comenzará con un exigente paso por el departamento del Huila, que será el gran protagonista durante las primeras cuatro etapas. Solo hasta la quinta jornada la carrera dejará ese territorio para dirigirse al Tolima, donde Ibagué recibirá la llegada del pelotón. Precisamente, ese día el Alto del Sifón se perfila como uno de los ascensos más determinantes en la lucha por la clasificación general.

A partir de la sexta etapa, la Vuelta a Colombia ingresará al Eje Cafetero y posteriormente a Antioquia, acercándose de manera progresiva a Medellín. En ese tramo, el Alto de Ecosiembra aparece como otro de los puertos clave que podrían marcar diferencias entre los favoritos. Además, la octava fracción estará reservada para una contrarreloj individual de casi 34 kilómetros, una jornada que promete ser decisiva para definir al líder de la competencia.

La edición 76 de la Vuelta a Colombia concluirá el domingo 16 de agosto con un circuito de ocho vueltas en Medellín, con salida y llegada en el Parque de El Poblado. Al término de esa jornada se conocerá al nuevo campeón de la prueba, que buscará suceder al vigente monarca, Rodrigo Contreras, vencedor de la edición 2025.

Etapas de la Vuelta Colombia 2026: Fechas, horarios y distancias

Etapa 1 | Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km) | Sábado 8 de agosto.

Etapa 2 | San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169.9 km) | Domingo 9 de agosto.

Etapa 3 | Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160.5 km) | Lunes 10 de agosto.

Etapa 4 | Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196.9 km) | Martes 11 de agosto.

Etapa 5 | Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164.7 km) | Miércoles 12 de agosto.

Etapa 6 | Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161.1 km) | Jueves 13 de agosto.

Etapa 7 | Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135.2 km) | Viernes 14 de agosto.

Etapa 8 | Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33.6 km) | Sábado 15 de agosto.

Etapa 9 | Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km) | Domingo 16 de agosto.

¿Quién transmite la Vuelta Colombia 2026 en vivo y dónde ver resultados y clasificación?

La Vuelta a Colombia 2025 podrá seguirse a través de las diferentes plataformas de transmisión disponibles. Además, en Claro Sports Colombia encontrarás los resultados de cada etapa y la clasificación general de la carrera.

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