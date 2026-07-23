¡Oficial! Hugo Cuypers llega a Rayados para reforzar el ataque en el Apertura 2026

El delantero belga llega desde Chicago Fire para reforzar el ataque de Monterrey durante el Apertura 2026

El atacante belga viene tras brillar en MLS | @Rayados

Hugo Cuypers se convirtió oficialmente en nuevo jugador de los Rayados de Monterrey para el torneo Apertura 2026. El delantero belga deja al Chicago Fire de la MLS para incorporarse de manera definitiva al equipo dirigido por Matías Almeyda, que suma una nueva alternativa para su zona ofensiva.

El Club de Futbol Monterrey anunció la llegada del atacante este jueves 23 de julio. Cuypers, de 29 años y originario de Lieja, Bélgica, se integra al conjunto regiomontano después de disputar tres temporadas con Chicago, donde mantuvo una presencia constante dentro del área y se colocó entre los principales anotadores del campeonato estadounidense.

La operación se concretó mediante una transferencia definitiva por una cantidad multimillonaria, aunque ninguno de los dos clubes reveló el monto exacto del acuerdo. Chicago explicó que la cercanía del final de su contrato influyó en la decisión de aceptar la propuesta del Monterrey y obtener un beneficio económico por su salida.

Potencia, gol y entrega para nuestro ataque.🔥🔵⚪



¡Bienvenido a Rayados, Hugo Cuypers!🇧🇪Que tu instinto goleador y tu hambre de competir nos ayuden a escribir grandes historias con este escudo #EnLaVidaYEnLaCancha.👊🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/66n13fq1qV — Rayados (@Rayados) July 23, 2026

Hugo Cuypers llega a Rayados con 13 goles en 11 partidos

El delantero aterriza en la Liga MX después de protagonizar uno de sus mejores inicios de temporada. Cuypers marcó 13 goles en sus primeros 11 partidos de la campaña 2026 de la MLS, además de aportar dos asistencias y convertir casi la mitad de sus oportunidades frente a la portería.

Su producción también estuvo acompañada por una marca dentro de Chicago Fire. El belga anotó en 10 encuentros consecutivos en los que tuvo participación, una racha que estableció un nuevo registro para la institución y que lo convirtió en una de sus principales referencias antes de concretarse la transferencia al futbol mexicano.

Cuypers llegó a Chicago en febrero de 2024 procedente del Gent de Bélgica como jugador designado. Durante su etapa en la MLS disputó 82 partidos entre todas las competencias y registró temporadas de doble dígito en goles, además de recibir la Bota de Oro interna del club en las campañas 2024 y 2025.

En su primera temporada fue reconocido como el jugador más valioso del Chicago Fire. Con esa distinción se unió a Mike Magee, Nemanja Nikolić y Xherdan Shaqiri entre los futbolistas que recibieron el premio durante su primer año con la franquicia, de acuerdo con la información publicada por el equipo estadounidense.

La trayectoria europea del nuevo delantero de Monterrey

Hugo Cuypers fue formado en las categorías inferiores del Standard Lieja y comenzó su carrera profesional en 2016. Posteriormente pasó por el RFC Seraing antes de emigrar al Ergotelis de Grecia, movimiento con el que inició un recorrido fuera del futbol belga.

El atacante también perteneció al Olympiacos y tuvo una etapa en el Ajaccio de Francia. Con el conjunto griego formó parte del plantel que conquistó el campeonato de liga, antes de regresar a Bélgica para defender al Mechelen y posteriormente al Gent, club con el que participó en competencias europeas.

A lo largo de su carrera, Cuypers acumula más de 140 anotaciones en cerca de 300 partidos profesionales. Rayados destacó entre sus características la fortaleza en el juego aéreo, la presión sobre la salida rival, sus movimientos dentro del área y la capacidad para definir las oportunidades generadas por el equipo.

Con su incorporación, Monterrey agrega competencia en una delantera que también cuenta con elementos como Uros Djurdjevic y Roberto de la Rosa. Cuypers llegará con la misión de trasladar su producción goleadora al Apertura 2026 y convertirse en una opción para los diferentes compromisos que afrontará el conjunto regiomontano durante la temporada.

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