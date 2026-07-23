¿Qué pasa con el fichaje de Ángel Correa por River Plate? Amenazas de muerte habrían pausado la negociación

Reportes desde Argentina señalan amenazas contra la familia del delantero, mientras Tigres espera definir las condiciones económicas de su salida

El fichaje de Ángel Correa por River Plate entró en una pausa después de que la operación parecía encaminada a convertirse en una de las ventas más altas en la historia de Tigres. Las negociaciones contemplaban una cifra de entre 15 y 17 millones de dólares, pero nuevas versiones difundidas desde Argentina modificaron el desarrollo del acuerdo.

De acuerdo con reportes de la prensa argentina, Correa buscaría salir de Monterrey después de recibir amenazas de muerte dirigidas contra él y su familia. La situación habría sido denunciada previamente por su esposa, aunque hasta ahora los de la UANL no haN emitido una postura oficial sobre estos señalamientos.

La información también plantea que River Plate podría utilizar esta circunstancia para intentar reducir el costo de la transferencia. Incluso se menciona la posibilidad de que el club argentino solicite la incorporación del delantero sin pagar la cantidad discutida originalmente, bajo el argumento de proteger la seguridad del futbolista y su entorno.

Según las versiones difundidas, los reglamentos de la FIFA contemplan mecanismos para que un jugador amenazado pueda solicitar la terminación o modificación de su vínculo contractual con el objetivo de trasladarse a un lugar considerado seguro. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado que Correa haya iniciado formalmente un procedimiento de ese tipo.

La negociación permanece detenida mientras se define si Tigres y River Plate mantendrán las condiciones económicas discutidas durante los primeros acercamientos. Tampoco existe un anuncio oficial sobre la caída de la transferencia ni una confirmación de que el atacante vaya a incorporarse al conjunto de Buenos Aires.

Correa no se encuentra entrenando actualmente con los felinos, situación que refuerza la expectativa de una salida durante el mercado de transferencias. El club regiomontano ya trabaja en la planificación del plantel sin considerar al campeón del mundo como parte de su proyecto para la siguiente temporada.

La salida del argentino liberaría una plaza de jugador no formado en México. Tigres tiene previsto utilizar ese espacio para contratar a un centro delantero, independientemente de que la transferencia de Correa termine concretándose con River Plate o mediante otra alternativa.

El desenlace dependerá de la postura oficial del club regiomontano, de las condiciones que presente River Plate y de cualquier acción que pueda emprender el futbolista ante las supuestas amenazas reportadas. Por ahora, el acuerdo continúa en suspenso y la cifra final de la operación permanece sin definirse.

Te puede interesar: