El día que Portugal ‘tuvo miedo’ de que Cristiano Ronaldo jugará ante México en un Mundial

CR7 solo disputó uno de los últimos cuatro duelos entre México y Portugal. El único juego de un Mundial que se perdió Ronaldo fue ante el tricolor en 2006. Estas fueron las razones

Cristiano Ronaldo no jugó ante México en Alemania 2006 | Imago7

México y Portugal se enfrentarán por quinta ocasión este milenio el sábado 28 de marzo, en la reinauguración del Estadio Azteca. Un partido que generó mucha expectación en la afición mexicana, ya que sería el primer partido de Cristiano Ronaldo en el país, pero no pudo ser porque CR7 es baja por lesión.

Ronaldo solo ha jugado un partido ante México, incluyendo una efeméride bastante peculiar: el único duelo de los cinco Mundiales que se perdió CR/ fue ante la selección mexicana.

En Alemania 2006, Portugal y México se enfrentaron para cerrar la fase de grupos. La Seleçao ya tenía su boleto a octavos por ganar sus primeros dos partidos, mientras que el tricolor, con 4 puntos, controlaba su destino, pero tanto Angola como Irán podían dejar fuera a los dirigidos por Ricardo La Volpe.

Portugal decidió no arriesgar a varios jugadores para el juego del 21 de junio en Gelsenkirchen, incluyendo a Cristiano Ronaldo, por temor a una suspensión. El entonces jugador del Manchester United había sido amonestado en la primera parte del partido inaugural ante Angola. Contra Irán no fue amonestado, pero buscando tenerle disponible para los octavos, Luiz Felipe Scolari decidió protegerle.

Ronaldo no fue el único cambio que hizo Felipao. Deco, entonces figura del Barcelona, también fue a la banca porque fue amonestado ante Irán, lo mismo que Costinha y Pauleta, que tampoco jugaron ante México. Nuno Valente, quien como Cristiano vio la cartulina ante Angola, también se perdió el partido. El entrenador consideró sentar a Luis Figo, pero al final el 7 estuvo en la cancha.

“Es la mejor manera de evitar el peligro“, declaró el entonces seleccionador portugués, quien tenía además un antecedente reciente del mal temperamento de Ronaldo, al tirar una patada a un jugador de Cabo Verde durante un partido de preparación.

“Me preocupa. Van a tratar de provocarlo y no va a saber cómo manejar la situación. No se puede reaccionar de esa manera”, dijo Scolari antes del Mundial.

Ronaldo había tratado de minimizar esa situación: “Mi reacción fue injustificada y confío que no se repita otra vez”, comentó.

Sin Ronaldo, Portugal terminó ganando 2-1 a México, en un partido en el que los lusitanos marcaron los primeros dos tantos, pero el tricolor tuvo un penalti para empatarlo en la segunda mitad, pero lo falló Omar Bravo. Luis Pérez fue expulsado instantes después y el tricolor se defendió para evitar quedar fuera por la diferencia de goles.

Desde esa ausencia, Ronaldo siempre ha jugado con Portugal en la Copa del Mundo. Son 20 partidos consecutivos para elevar su total a 22. Solo Messi (26), Lothar Matthäus (25) y Miroslav Klose (24) han jugado más partidos del Mundial que CR7.

Cristiano Ronaldo solo ha jugado un partido ante México, en 2017 | Imago7

Las otras dos ausencias de Cristiano Ronaldo ante México

CR7 tampoco jugó contra el tricolor en el amistoso de 2014 disputado en el estadio de los New England Patriots, como preparación para el Mundial del 2014. La razón fue cuidarle, ya que terminó la temporada de la Décima con el Real Madrid lesionado de la rodilla y el muslo. Ya se había perdido el duelo anterior ante Grecia.

En la Copa Confederaciones del 2017, Portugal y México jugaron en dos ocasiones. Ronaldo sí jugó en la fase de grupos y dio pase de gol en el empate 2-2. Ambos quedaron eliminados en las semifinales, por lo que se enfrentaron en el juego por el tercer lugar, pero CR7 abandonó la concentración por motivos personales.

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