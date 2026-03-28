Luis Reyes respalda decisión sobre Martial en Rayados: “Nadie está por encima del club”

El defensa de Rayados fijó postura tras la indisciplina de Martial y respaldó la decisión de directiva y cuerpo técnico

El Hueso reaccionó a la indisciplina de Martial | Imago 7

La situación de Anthony Martial en Rayados se mantiene como uno de los temas centrales en el entorno del club durante el Clausura 2026. El delantero francés fue separado del plantel tras un acto de indisciplina en el partido ante Chivas, en la jornada 12, y desde entonces entrena por separado mientras el equipo continúa su preparación.

En ese contexto, Luis Reyes fue cuestionado sobre el caso, previo al reinicio de la Liga MX tras la Fecha FIFA. El lateral evitó profundizar en detalles específicos, pero dejó clara la postura del grupo respecto a la medida tomada por la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Sánchez.

Sobre la decisión institucional, Reyes marcó distancia entre el vestidor y el manejo del caso, al señalar: “Ese es un tema que a nosotros como jugadores no nos corresponde, es algo que tomó la decisión la directiva, el cuerpo técnico y hay que respetar esas decisiones”.

Sin embargo, el defensor también subrayó el principio interno bajo el que opera el equipo en este tipo de situaciones, con un mensaje directo sobre la jerarquía dentro del club: “Nosotros sabemos que nadie está por encima del club, nosotros venimos acá a trabajar, a poner nuestro granito de arena donde nos toque estar”.

El caso de Martial se detonó durante el encuentro ante Guadalajara, cuando el delantero, tras interactuar con aficionados en la tribuna, interrumpió su calentamiento y posteriormente se negó a ingresar al terreno de juego cuando fue requerido por el cuerpo técnico, situación que derivó en su separación del grupo.

El francés no tiene actividad en Liga MX desde el 14 de febrero, cuando sufrió una luxación en el hombro ante León, y su último partido fue el 17 de marzo, en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions ante Cruz Azul. Desde su llegada al club, su producción goleadora ha sido limitada, con apenas una anotación en el Clausura 2026.

Mientras tanto, Rayados se mantiene enfocado en el cierre del torneo, donde buscará recuperar posiciones en la tabla general. El equipo se ubica en zona fuera de clasificación directa con 14 puntos y solo una victoria en sus últimos cinco partidos. El club retomará la competencia el próximo 4 de abril, cuando reciba al Atlético de San Luis en el Gigante de Acero.

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