David Benavídez desconoce a Saúl Álvarez como leyenda: “Noqueo a ese payaso”

Benavídez sube el tono previo a su pelea ante Gilberto Ramírez, reta a Canelo, niega su lugar histórico y revive un sparring que nunca ocurrió

El estadounidense lanzó otro dardo al Canelo | Reuters | Getty Images/Via AFP

David Benavídez habló con ESPN desde su campamento en Florida antes de pelear el 2 de mayo en Las Vegas contra Gilberto Ramírez. Ahí, el pugilista estadounidense aseguró que noquea a Saúl Álvarez, dijo que no lo considera leyenda, recordó un sparring que no se concretó, habló de posibles peleas millonarias y opinó de nombres como Dmitry Bivol, Artur Beterbiev y Ryan García.

El estadounidense llega a esta pelea con la intención de mantenerse en la conversación por los títulos grandes. Mientras tanto, el cruce con Saúl Álvarez sigue sin acuerdos para un combate, pero sí con declaraciones constantes entre ambos. Sobre un posible enfrentamiento directo, Benavídez fue claro y no cambió el tono que ha manejado en los últimos meses: “Noqueo a ese payaso”.

La frase se da mientras prepara su pelea ante Gilberto Ramírez. Benavídez insiste en que tiene el estilo y la pegada para terminar la pelea antes del límite. Es una postura que ha repetido en diferentes momentos, aunque hasta ahora no hay negociación activa para ese combate . Además habló del lugar de Canelo en la historia como leyenda del deporte. Mencionó a varios boxeadores mexicanos, pero no incluyó al tapatío en ese grupo.

“La verdad es que yo no lo miro como leyenda… Yo no lo veo así. Yo le tengo mucho respeto y por eso quiero pelear con él. Es una pelea que se merece todo el público. Yo no le voy a decir que es una leyenda, pero ahí está en la lista de esos peleadores”.

En esa respuesta nombró a Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Óscar De La Hoya, Salvador Sánchez, Julio César Chávez y Ricardo López. Ahí dejó claro que, para él, Canelo no está en ese nivel histórico.

El sparring que no se concretó

Benavidez también contó lo más cerca que estuvo de coincidir con Canelo en el ring, en un sparring previo a la pelea con Gennady Golovkin. “Lo que pasó es que estaba haciendo sparring con (Gennadiy) Golovkin y ellos me hablaron. Les dije que estaba cien por ciento listo para ir, pero que estaba trabajando con Golovkin y que la semana siguiente nos íbamos para allá. Le dijeron ‘ok’ a mi papá”.

Ese contacto ocurrió hace más de siete años, cuando Benavídez todavía no era campeón mundial. El acuerdo parecía avanzar, pero se detuvo días después. “La semana siguiente ya nos íbamos a ir y le dicen a mi papá: ‘los vimos entrenando con Golovkin y está bien porque vamos a pelear con él en el futuro y no te queremos aquí’. Ellos pensaron que le iba a dar secretos a Golovkin, pero yo me quería guardar esos secretos para mí”.

Finalmente, habló del dinero en el boxeo actual y la posibilidad de aceptar peleas fuera de su división si la oferta es alta. “La verdad, no estoy pensando en eso. Obviamente, si me ofrecen una pelea por $50 millones, ¿quién va a dejar eso? Ahorita hasta me dan mucho menos por pelear con monstruos reales en mi peso. ¿Por qué no tomar esa pelea? No estoy enfocado en eso, pero si sale, la voy a tomar. Aunque estoy enfocado en ganar todos los títulos”.

Aunque no es su prioridad, Benavídez reconoce que ese tipo de bolsas pueden cambiar cualquier decisión. Por ahora, su siguiente paso está en Las Vegas, mientras el cruce con Canelo sigue sin fecha.

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