Vecinos del Estadio Azteca deberán identificarse durante el México vs Portugal; ¿Qué documentos mostrar?

Operativo especial en el Azteca exigirá identificación a residentes; habrá cierres viales, accesos controlados y restricciones vehiculares

El Estadio Azteca cerrará vialidades para el partido ante Portugal | Claro Sports

El partido entre México y Portugal del 28 de marzo en el Estadio Azteca activará un operativo de seguridad y movilidad con control de accesos en la zona sur de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas establecieron un perímetro con restricciones vehiculares y filtros para ordenar la llegada de los asistentes.

Dentro de estas medidas, los habitantes de colonias cercanas al estadio deberán acreditar su residencia para poder ingresar con vehículo o a pie a las zonas controladas. El dispositivo forma parte de la logística rumbo al Mundial 2026 y contempla cierres, rutas alternas y vigilancia reforzada.

¿A qué hora inicia el dispositivo de seguridad en el Estadio Azteca por el México Portugal y qué calles cerrarán?

El operativo comenzará desde las 6:00 de la mañana del sábado 28 de marzo con un cierre parcial en los alrededores del Estadio Azteca. Durante este primer periodo, el acceso estará limitado a tránsito local, proveedores y servicios autorizados dentro del perímetro establecido por las autoridades.

A partir de las 13:00 horas entrará en vigor el cierre total en la zona, restringiendo la circulación únicamente a vehículos autorizados. Las principales vialidades afectadas serán Avenida Santa Úrsula, Calzada de Tlalpan, Periférico, Avenida del Imán y Gran Sur, donde se implementarán cortes escalonados y control de accesos.

¿Qué documentos debo presentar para identificar que soy vecino del Estadio Azteca?

Los residentes que vivan dentro del perímetro de seguridad deberán presentar identificación oficial vigente que acredite domicilio en la zona. Este requisito será indispensable para poder ingresar en vehículo o a pie durante el operativo.

Además, las autoridades permitirán el acceso a quienes cuenten con tarjetón de residente emitido por la alcaldía Coyoacán. En caso de no portar este documento, se podrá solicitar comprobante de domicilio reciente junto con identificación oficial para validar la residencia ante los filtros de seguridad.

¿Desde dónde se tiene que caminar para llegar al Estadio Azteca?

El acceso al estadio se realizará mediante un esquema de “última milla”, por lo que todos los asistentes deberán completar el trayecto final a pie. Los puntos de descenso autorizados para transporte público, taxis o servicios especiales estarán ubicados en zonas perimetrales.

Entre estos puntos destacan Viaducto Tlalpan, Renato Leduc y Acoxpa, desde donde los aficionados deberán caminar hacia el inmueble. Los accesos peatonales estarán habilitados principalmente por Santa Úrsula, Avenida del Imán y Calzada de Tlalpan, con ingreso a puertas como la 3 y la 8.

¿Habrá marchas, bloqueos y manifestaciones alrededor del Estadio Azteca hoy 28 de marzo? Esto sabemos

Para este sábado también se tienen previstas movilizaciones en las inmediaciones del estadio. A las 12:00 horas se convocó una “mega reta” en la explanada de la ENAH, ubicada en Periférico Sur, como forma de protesta en el contexto del evento.

Además, se esperan bloqueos y afectaciones viales adicionales en zonas cercanas al Estadio Azteca, que se suman al operativo de seguridad. Estas acciones podrían impactar avenidas como Periférico y accesos hacia Santa Úrsula, por lo que se recomienda anticipar traslados y considerar rutas alternas.

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