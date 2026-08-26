Matthew Brennan repite victoria de etapa y Tadej Pogacar lidera La Vuelta a España

En un día especializado para embaladores, el del Visma volvió a levantar los brazos y empató a Tadej Pogacar en victorias de esta edición.

Matthew Brennan triunfó en la tercera etapa | Foto por MIGUEL MEDINA / AFP

Este miércoles 26 de agosto del 2026, se llevó a cabo la etapa 5 de La Vuelta a España 2026. Fueron 173.3 kilómetros de recorrido entre Falset. Costa Daurada y Roquetes. Terres de l’Ebre, con 1 puerto de montaña y 1 sprint intermedio en todo el recorrido a meta. El británico Matthew Brennan volvió a consagrarse como el mejor velocista en lo que va de la competición para obtener su segundo triunfo.

Como era de esperarse, y como suele suceder en este tipo de competencias en el ciclismo de ruta, una fuga se formó desde el inicio de la jornada en Falset. Costa Daurada, sin embargo el pelotón no les dio tanta ventaja. Dicha escapada fue capturada al kilómetro 110, antes de la disputa de los puntos en Tivenys, el único sprint intermedio de la jornada. El cual ganó Ethan Hayter, sin inconvenientes.

El siguiente reto del día fue Puerto de Paüls, un puerto de montaña de tercera categoría y el único que tuvo esta quinta etapa de La Vuelta a España. Después de pasar por 3 repechos no categorizados, Pavel Sivakov se quedó con los máximos puntos que entregó al pasar de primero, el colombiano Harold Tejada fue segundo, dando muestra que está en gran forma en esta Vuelta a España.

En desarrollo…

Clasificación de la etapa 5 de La Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Matthew Brennan (VLB) 3:47:02 +10″ 2. Jordi Meeus (RBH) ” +6″ 3. Vincenzo Albanese (EFE) ” +4″ 4. Alessandro Romele (XAT) “ 5. Axel Laurence (NIN) “ 6. Orluis Aular (MOV) “ 7. Cristhope Laporte (TVL) “ 8. Alberto Dainese (SQS) “ 9. Vito Braet (LTI) “ 10. David González (PQ36) “

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