Estados Unidos remonta ante Francia y conquista el pentacampeonato en el Mundial Femenil FIBA

Team USA venció 97-79 a Francia en Berlín, remontó una desventaja de 14 puntos y aseguró su 12° medalla de oro

Estados Unidos, pentacampeón mundial | Reuters

Estados Unidos se proclamó campeón del Mundial de Básquetbol Femenil 2026, después de vencer 97-79 a Francia en la gran final disputada en Berlín. El conjunto norteamericano repitió la dosis de la final olímpica, conquistó el título número 12 de su historia y el quinto de manera consecutiva.

El conjunto europeo arrancó su oportunidad de revancha con intensidad, cerró el primer cuarto con ventaja de 20-17 y encontró su mejor momento al inicio del segundo periodo, cuando una racha de 11-0 le permitió tomar distancia y colocarse 31-17.

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Con una diferencia que llegó a ser de 14 puntos, Estados Unidos tuvo que reaccionar antes del descanso. Breanna Stewart comenzó a marcar el ritmo ofensivo, mientras Jackie Young y Caitlin Clark ayudaron a recortar el margen hasta dejar el marcador 45-43 al medio tiempo, luego de un triple de la jugadora del Fever sobre la chicharra.

USA ARE THE WORLD CHAMPIONS ONCE AGAIN 🇺🇸 pic.twitter.com/J6Zfhfc7eH — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) September 13, 2026

La historia cambió por completo después del descanso. Team USA elevó la presión defensiva, encontró mejores tiros y abrió el tercer cuarto con una racha de 11-2 que le permitió pasar al frente 54-47. A partir de ese momento, Francia perdió la efectividad que había mostrado durante la primera mitad.

Estados Unidos terminó por romper el partido con un tercer periodo de 30-12, con Stewart nuevamente como referencia y aportaciones importantes de Young y Kahleah Copper. La diferencia llegó a 16 unidades al cierre del cuarto y posteriormente se amplió hasta 19 durante los últimos minutos.

Stewart cerró la final con 22 puntos y 10 rebotes, actuación que le aseguró el premio a MVP del certamen. Con su cuarto campeonato mundial igualó a Sue Bird entre las jugadoras con más títulos en la historia, además de mantener su invicto en el torneo con 26 triunfos al hilo.

When she puts on USA 🇺🇸 threads, she's the ABSOLUTE winner! 🔥



Captain Breanna Stewart has never lost a game at the World Cup 🏆#FIBAWWC pic.twitter.com/S0GNaphuX5 — FIBA Basketball (@FIBA) September 13, 2026

Jackie Young aportó 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, mientras que Copper terminó con 15 unidades. Chelsea Gray y Caitlin Clark añadieron 12 puntos cada una, en un equipo estadounidense que combinó la experiencia de sus referentes con una nueva generación que ya comenzó a responder en los grandes escenarios.

Francia, que tuvo en Dominique Malonga a su máxima anotadora con 21 puntos y en Gabby Williams a otra de sus principales figuras con 20, tuvo que conformarse con la plata. Aun así, el resultado significó el primer subcampeonato mundialista de su historia y su mejor actuación en el torneo, mientras Estados Unidos extendió a 36 su racha de victorias consecutivas y volvió a levantar el trofeo.

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