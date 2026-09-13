Estados Unidos remonta ante Francia y conquista el pentacampeonato en el Mundial Femenil FIBA
Team USA venció 97-79 a Francia en Berlín, remontó una desventaja de 14 puntos y aseguró su 12° medalla de oro
Estados Unidos se proclamó campeón del Mundial de Básquetbol Femenil 2026, después de vencer 97-79 a Francia en la gran final disputada en Berlín. El conjunto norteamericano repitió la dosis de la final olímpica, conquistó el título número 12 de su historia y el quinto de manera consecutiva.
El conjunto europeo arrancó su oportunidad de revancha con intensidad, cerró el primer cuarto con ventaja de 20-17 y encontró su mejor momento al inicio del segundo periodo, cuando una racha de 11-0 le permitió tomar distancia y colocarse 31-17.
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Con una diferencia que llegó a ser de 14 puntos, Estados Unidos tuvo que reaccionar antes del descanso. Breanna Stewart comenzó a marcar el ritmo ofensivo, mientras Jackie Young y Caitlin Clark ayudaron a recortar el margen hasta dejar el marcador 45-43 al medio tiempo, luego de un triple de la jugadora del Fever sobre la chicharra.
La historia cambió por completo después del descanso. Team USA elevó la presión defensiva, encontró mejores tiros y abrió el tercer cuarto con una racha de 11-2 que le permitió pasar al frente 54-47. A partir de ese momento, Francia perdió la efectividad que había mostrado durante la primera mitad.
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Estados Unidos terminó por romper el partido con un tercer periodo de 30-12, con Stewart nuevamente como referencia y aportaciones importantes de Young y Kahleah Copper. La diferencia llegó a 16 unidades al cierre del cuarto y posteriormente se amplió hasta 19 durante los últimos minutos.
Stewart cerró la final con 22 puntos y 10 rebotes, actuación que le aseguró el premio a MVP del certamen. Con su cuarto campeonato mundial igualó a Sue Bird entre las jugadoras con más títulos en la historia, además de mantener su invicto en el torneo con 26 triunfos al hilo.
Jackie Young aportó 18 puntos, seis rebotes y cinco asistencias, mientras que Copper terminó con 15 unidades. Chelsea Gray y Caitlin Clark añadieron 12 puntos cada una, en un equipo estadounidense que combinó la experiencia de sus referentes con una nueva generación que ya comenzó a responder en los grandes escenarios.
Francia, que tuvo en Dominique Malonga a su máxima anotadora con 21 puntos y en Gabby Williams a otra de sus principales figuras con 20, tuvo que conformarse con la plata. Aun así, el resultado significó el primer subcampeonato mundialista de su historia y su mejor actuación en el torneo, mientras Estados Unidos extendió a 36 su racha de victorias consecutivas y volvió a levantar el trofeo.