Pittsburgh inaugura la era de Mike McCarthy con triunfo ante los Falcons

Los Steelers vencieron 20-13 a Atlanta en el regreso de la sociedad entre McCarthy y Aaron Rodgers, con T.J. Watt como gran figura defensiva

Watt sentenció el partido con el primer pick 6 de su carrera | Imagn Images

Una nueva era comenzó con victoria en Pittsburgh. Los Steelers derrotaron 20-13 a los Atlanta Falcons en Acrisure Stadium y le dieron a Mike McCarthy su primer triunfo como entrenador del equipo, en una tarde donde la ofensiva todavía mostró aspectos por corregir, pero la defensa apareció en los momentos determinantes.

El encuentro marcó el reencuentro ganador entre McCarthy y Aaron Rodgers. Ambos no celebraban juntos una victoria en temporada regular desde la Semana 10 de la campaña 2018, cuando Green Bay derrotó a Miami el 11 de noviembre. Casi ocho años después, la sociedad comenzó su nueva etapa con el mismo resultado: un triunfo.

Rodgers completó 24 de 40 pases para 221 yardas, un touchdown y ninguna intercepción en el inicio de su temporada número 22 en la NFL. Su única anotación llegó durante el segundo cuarto, cuando extendió una tercera oportunidad y encontró a Pat Freiermuth en el fondo de las diagonales para colocar a los locales al frente.

Rodgers to Freiermuth for 6️⃣



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La jugada nació gracias a la defensa. Jaquan Brisker interceptó a Cooper Rush y devolvió el balón hasta territorio de los Falcons, permitiendo que los Steelers necesitaran apenas cuatro jugadas para convertir el error en siete puntos. A partir de ahí, Pittsburgh tomó una ventaja de 13-7 que consiguió proteger pese a sus problemas ofensivos.

Atlanta encontró toda su producción en Bijan Robinson. El corredor terminó con 173 de las 238 yardas totales de los Falcons, incluidas 83 por tierra y 90 por recepción, además de anotar en un pase de 23 yardas de Rush.

Con el marcador 13-10 al inicio del último cuarto apareció T.J. Watt. El linebacker leyó un pase pantalla de Rush hacia Robinson, levantó las manos para quedarse con el balón y, después de caer al césped, se levantó para completar una devolución de 35 yardas hasta las diagonales. Fue el primer pick-six de su carrera y la jugada que finalmente inclinó el partido a favor de los de casa.

OH MY T.J. WATT WITH THE PICK-6 🚨



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Watt completó una actuación dominante con dos capturas, mientras Alex Highsmith también consiguió dos sacks y Cam Heyward derribó tres pases en la línea de golpeo. La presión defensiva volvió a ser decisiva en los minutos finales, cuando Atlanta consiguió acercarse 20-13 y amenazaba con encontrar el empate.

Los Falcons avanzaron dentro del territorio rival durante los últimos cinco minutos, pero Highsmith derribó a Rush para obligarlos a despejar. Los Steelers recibieron el balón con 4:16 restantes y no volvieron a entregarlo, apoyados por una recepción clave de Darnell Washington.

Pittsburgh abre así la temporada con marca de 1-0 y comenzará ahora su primera gira de la era McCarthy con una visita a los New England Patriots. Atlanta, por su parte, regresará a casa con récord de 0-1 para recibir a los Carolina Panthers en un duelo divisional de la NFC Sur.

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