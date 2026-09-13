Atlético Nacional vs Águilas Doradas, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas este 13 de septiembre a las 4:05 p.m. por la décima fecha de la Liga BetPlay.

Nacional vs Águilas Doradas en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido entre ambos equipos antioqueños será a partir de las 4:05 p.m. por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro será en el Atanasio Girardot y se podrá ver a través de la señal de Win Sports +. Otra alternativa es por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Simón Rojas, Juan Rengifo; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Javier Mena, Nicolás Lara, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Juan Ávalo y Ricardo Márquez. DT: Flavio Robatto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas impulsado por su sólida victoria 5-1 ante Alianza, resultado que ratifica su gran momento ofensivo y lo posiciona como claro favorito para quedarse con el triunfo, frente a un conjunto visitante que acumula cuatro empates en sus últimas presentaciones y prioriza esquemas defensivos replegados. El cuadro ‘Verdolaga’ buscará imponer condiciones desde los primeros minutos para inclinar la balanza a su favor en un compromiso donde se anticipa una baja cuota goleadora y el control del ritmo de juego por parte del equipo local.

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