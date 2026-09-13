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Atlético Nacional vs Águilas Doradas, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 10

Publicado por Redacción Claro Sports

Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas este 13 de septiembre a las 4:05 p.m. por la décima fecha de la Liga BetPlay.

Nacional vs Águilas Doradas en vivo por la Liga BetPlay
Nacional vs Águilas Doradas en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy 13 de septiembre de 2026?

El partido entre ambos equipos antioqueños será a partir de las 4:05 p.m. por la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El encuentro será en el Atanasio Girardot y se podrá ver a través de la señal de Win Sports +. Otra alternativa es por medio de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II

Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Simón Rojas, Juan Rengifo; Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

Águilas Doradas: Jorge Soto; Andrés Mosquera, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Javier Mena, Nicolás Lara, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Juan Ávalo y Ricardo Márquez. DT: Flavio Robatto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 10 de Liga Betplay 2026?

Atlético Nacional recibe a Águilas Doradas impulsado por su sólida victoria 5-1 ante Alianza, resultado que ratifica su gran momento ofensivo y lo posiciona como claro favorito para quedarse con el triunfo, frente a un conjunto visitante que acumula cuatro empates en sus últimas presentaciones y prioriza esquemas defensivos replegados. El cuadro ‘Verdolaga’ buscará imponer condiciones desde los primeros minutos para inclinar la balanza a su favor en un compromiso donde se anticipa una baja cuota goleadora y el control del ritmo de juego por parte del equipo local.

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