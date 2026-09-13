Real Sociedad vs Atlético de Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 5
Real Sociedad y Atlético de Madrid llegan empatados a su partido de este domingo 13 de septiembre, encuentro que será disputado en el Estadio de Anoeta
Alineaciones del Real Sociedad vs Atlético de Madrid para la jornada 5, al momento
Pellegrino Matarazzo y Diego Pablo Simeone mantienen bajo reserva las alineaciones que presentarán en el Real Sociedad vs Atlético de Madrid, aunque las características de ambas plantillas permiten anticipar un posible 4-4-2 como estructura inicial. Más allá del dibujo, el verdadero atractivo estará en las intenciones de cada equipo. La Real Sociedad buscará asumir el protagonismo con la pelota, una salida limpia desde el fondo y asociaciones en el mediocampo para generar espacios por las bandas. Su presión tras pérdida también será una de sus principales armas para recuperar el balón cerca del área rival y mantener al Atlético lejos de su arco.
El conjunto de Simeone plantea un escenario diferente. El Atlético de Madrid apuesta por un bloque compacto, reduce los espacios por dentro y concede ciertos sectores de las bandas para proteger su área. Con la recuperación del balón, los rojiblancos buscan acelerar las transiciones, aprovechar los espacios a la espalda de la defensa y atacar con pocos toques. Esa capacidad de modificar su estructura según la fase del juego convierte al equipo madrileño en un rival capaz de resistir la presión y castigar cualquier desajuste. Por eso, aunque Matarazzo y Simeone puedan coincidir en un 4-4-2, la batalla estará en la forma de ocupar el campo: posesión y presión de la Real Sociedad contra orden, verticalidad y transiciones del Atlético.
Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Luken Beitia, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Job Ochieng, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Ander Barrenetxea, Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal
Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Giuliano Simeone, Koke, Morten Hjulmand, Ademola Lookman, Jonathan David y Álex Baena
¿A qué hora inicia el Real Sociedad vs Atlético de Madrid hoy 13 de septiembre de 2026?
La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se miden este domingo 13 de septiembre en el Estadio de Anoeta dentro de la jornada 5 de LaLiga 2026/27, en un partido con ambos equipos empatados con siete puntos. El conjunto de Pellegrino Matarazzo llega con mejores sensaciones y con el respaldo de un buen rendimiento como local, mientras que el cuadro de Diego Simeone busca recuperar el rumbo tras dos derrotas consecutivas ante el Athletic Club y el Liverpool.
El encuentro también representa una oportunidad para que los dos equipos den un golpe de autoridad en la clasificación. La Real Sociedad pretende aprovechar su condición de local y el desgaste acumulado por el Atlético de Madrid, que afronta su tercer partido en apenas ocho días. Los colchoneros, por su parte, necesitan recuperar la solidez defensiva y volver a la senda del triunfo, en un escenario que además revive el recuerdo de la final de la Copa del Rey de abril, cuando los donostiarras conquistaron el título ante el conjunto rojiblanco.
México: 13:00 horas.
Centroamérica: 13:00 horas.
Estados Unidos: 15:00 horas ET, 12:00 horas PT.
Colombia: 14:00 horas.
Argentina: 16:00 horas.
¿Dónde ver el Real Sociedad vs Atlético de Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online
El Estadio de Anoeta se prepara para una nueva batalla de LaLiga. La Real Sociedad recibe este domingo 13 de septiembre al Atlético de Madrid en un partido de la quinta jornada que pondrá a prueba las aspiraciones de ambos equipos en el arranque de la temporada. El conjunto rojiblanco buscará imponer su jerarquía ante una escuadra local que tendrá el respaldo de su afición.
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México: Sky Sports.
Centroamérica: Sky Sports y Vix.
Estados Unidos: ESPN y FuboTv
Colombia: DIRECTV Sports.
Argentina: DIRECTV Sports.