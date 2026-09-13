Real Sociedad vs Atlético de Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 5

Alineaciones del Real Sociedad vs Atlético de Madrid para la jornada 5, al momento

Pellegrino Matarazzo y Diego Pablo Simeone mantienen bajo reserva las alineaciones que presentarán en el Real Sociedad vs Atlético de Madrid, aunque las características de ambas plantillas permiten anticipar un posible 4-4-2 como estructura inicial. Más allá del dibujo, el verdadero atractivo estará en las intenciones de cada equipo. La Real Sociedad buscará asumir el protagonismo con la pelota, una salida limpia desde el fondo y asociaciones en el mediocampo para generar espacios por las bandas. Su presión tras pérdida también será una de sus principales armas para recuperar el balón cerca del área rival y mantener al Atlético lejos de su arco.

El conjunto de Simeone plantea un escenario diferente. El Atlético de Madrid apuesta por un bloque compacto, reduce los espacios por dentro y concede ciertos sectores de las bandas para proteger su área. Con la recuperación del balón, los rojiblancos buscan acelerar las transiciones, aprovechar los espacios a la espalda de la defensa y atacar con pocos toques. Esa capacidad de modificar su estructura según la fase del juego convierte al equipo madrileño en un rival capaz de resistir la presión y castigar cualquier desajuste. Por eso, aunque Matarazzo y Simeone puedan coincidir en un 4-4-2, la batalla estará en la forma de ocupar el campo: posesión y presión de la Real Sociedad contra orden, verticalidad y transiciones del Atlético.

Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Luken Beitia, Mamadou Sarr, Sergio Gómez, Job Ochieng, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Ander Barrenetxea, Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal

Atlético de Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Giuliano Simeone, Koke, Morten Hjulmand, Ademola Lookman, Jonathan David y Álex Baena