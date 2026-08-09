El exjugador de la NBA Royce White planea solicitar su ingreso a la WNBA

Esta noticia surge apenas un día después de que Enes Kanter Freedom expresara su deseo de entrar al Draft de 2027

Royce White quiere entrar a la WNBA | Captura

La polémica en torno a la elegibilidad para jugar en la WNBA sumó este sábado un nuevo capítulo. Apenas un día después de que Enes Kanter Freedom anunciara su intención de presentarse al Draft de 2027, otro exjugador de la NBA, Royce White, aseguró que también buscará formar parte del proceso de selección de la liga femenina.

White, quien fue elegido en la primera ronda del Draft de 2012 por los Houston Rockets, aunque solo disputó tres partidos oficiales de NBA con los Sacramento Kings durante la temporada 2013-14, realizó el anuncio durante una entrevista con Fox News. El exbasquetbolista afirmó que se identifica como transgénero y que buscará utilizar las actuales reglas de elegibilidad para intentar ingresar a la WNBA. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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