Milito, dolido tras la caída ante FC Dallas: “Debo asumir la responsabilidad por haber empeorado el nivel del equipo”

El técnico destacó el dominio inicial del equipo, pero lamentó la falta de eficacia goleadora y los errores tácticos cometidos

Gabriel Milito asumió la responsabilidad por la caída de Chivas en la Leagues Cup 2026 por marcador 1-0 ante FC Dallas en la segunda jornada. El técnico reconoció que el resultado dejó al Guadalajara fuera antes de lo previsto y señaló que el plantel había generado expectativas por lo mostrado antes del torneo. “Es una gran desilusión para nosotros porque teníamos mucha ilusión de poder hacer un muy buen campeonato”, declaró.

El entrenador explicó que el golpe también pasa por la respuesta de la afición, que acompañó al equipo fuera de México. “La gente muy fiel al escudo, donde sea nos sentimos locales”, señaló Milito, quien añadió que los seguidores esperaban llegar al tercer partido con opciones de avanzar. “Duele mucho quedar eliminados tan pronto”, agregó.

Milito hizo una lectura distinta entre el primer y el segundo tiempo. Consideró que Chivas controló la primera mitad y generó oportunidades para abrir el marcador, pero no encontró el gol. “El primer tiempo creo que fuimos claros dominadores, tuvimos situaciones para abrir el marcador y no lo pudimos hacer”, explicó.

El técnico también admitió que los cambios realizados durante la segunda parte no dieron el efecto esperado. “Decidimos poco a poco meter jugadores más ofensivos y eso desequilibró un poco al equipo”, comentó. Incluso fue más allá al reconocer que las modificaciones perjudicaron el funcionamiento: “Las decisiones son mías y debo asumir la responsabilidad por haber empeorado el nivel del equipo”.

La falta de gol volvió a aparecer como uno de los problemas del Guadalajara. Milito aceptó que el equipo ha generado llegadas, pero no ha conseguido convertirlas con regularidad. “El fútbol se trata de hacer goles”, afirmó. “No tuvimos aciertos de cara al gol y puede ocurrirte esta situación, que el rival con menos a lo mejor te pueda ganar”.

El argentino insistió en que la eliminación no puede separarse de su responsabilidad como entrenador. “Debo hacerme responsable de estos resultados, de esta campaña que no es la que vinimos a realizar”, expresó. También reconoció que la producción del segundo tiempo estuvo por debajo de lo esperado y que necesita encontrar mejores respuestas desde el banquillo.

De cara a lo que sigue, Milito aseguró que el camino será insistir en el trabajo y en la corrección de los aspectos que han frenado al equipo. “Más allá del dolor y la desilusión, el único camino es trabajar, hacerse responsable de que no estuvimos a la altura y seguir para adelante”, señaló.

El técnico cerró con la mirada puesta en la Liga MX y en la necesidad de recuperar efectividad. “Espero que mejoremos el juego, tenemos margen de mejora y que los goles empiecen a llegar”, comentó. Para Milito, la prioridad será sostener lo que funciona, corregir lo que falló ante Dallas y “trabajar la contundencia y efectividad, que es lo que te permite ganar”.

TE PUEDE INTERESAR: