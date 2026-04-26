Gabriela Jaquez debuta en derrota del Chicago Sky ante el Mercury

La jugadora mexicana inicia su camino en la WNBA con Chicago Sky y suma sus primeros puntos en pretemporada.

Gabriela Jaquez debuta con el Sky | DAVE EGGEN / NBAE / GETTY IMAGES VIA AFP

Gabriela Jáquez dio su primer paso en la WNBA este 25 de abril, al debutar con el Chicago Sky durante el arranque de la pretemporada frente al Phoenix Mercury. El encuentro, disputado en Sioux Falls, marcó el inicio de una nueva etapa para la jugadora mexicana formada en UCLA, quien llegó a la liga tras ser seleccionada en el puesto cinco del Draft 2026.

El Sky cayó 108-104 ante Mercury, pero Jáquez dejó señales de adaptación conforme avanzó el partido. La mexicana-estadounidense disputó 19 minutos, en los que registró 12 puntos y tres rebotes, con una línea de tiro de 3 de 8 desde el campo. Su producción ofensiva se concentró en la segunda mitad, luego de un inicio en el que solo había sumado dos unidades.

Durante el primer tramo del juego, Jáquez tuvo una participación limitada en ataque, con pocos intentos al aro y enfocada en su posicionamiento defensivo. Sin embargo, tras el descanso encontró mayor ritmo en la ofensiva, logrando anotar 10 puntos en la segunda parte, lo que le permitió cerrar con cifras que reflejan su crecimiento dentro del mismo encuentro.

Su llegada a la WNBA se da después de una etapa universitaria en la que fue parte clave del equipo de UCLA. A lo largo de cuatro años, desarrolló distintas áreas de su juego, incluyendo el tiro de larga distancia y el trabajo defensivo. En su última temporada, contribuyó al título nacional del programa, siendo una de las piezas constantes en la estructura del equipo.

First one in the W. 🔥



Gabriela Jaquez goes strong to the rim for her first preseason bucket with the @chicagosky!



Watch Free on League Pass with WNBA ID: https://t.co/D9mxBkJkkV pic.twitter.com/XDuw1oQdF2 — WNBA (@WNBA) April 25, 2026

En ese proceso, Jáquez asumió funciones que no siempre se reflejan en las estadísticas, pero que fueron determinantes en el funcionamiento colectivo. Su lectura del juego y presencia en ambos lados de la cancha le permitieron consolidarse como una jugadora confiable dentro del sistema de UCLA.

El paso al profesionalismo ha generado debate por su posición en el Draft, aunque su perfil responde a la necesidad de contar con jugadoras capaces de aportar en distintas facetas. En su primer partido, mostró esa capacidad al adaptarse a distintos momentos del juego y responder en la segunda mitad.

El partido tuvo como figura a Kahleah Copper, quien lideró a Phoenix con 19 puntos, mientras que Kiana Williams sumó 16 y Kara Dunn aportó 13. Por parte de Chicago, Hailey Van Lith fue la máxima anotadora con 20 unidades. Jáquez se integró a la rotación en un duelo que se mantuvo cerrado hasta los minutos finales.

Chicago continuará su preparación de cara al inicio de la temporada regular, mientras que Phoenix disputará su último juego de pretemporada el 29 de abril ante la selección de Japón. El Mercury iniciará la campaña el 9 de mayo frente a Las Vegas Aces. Para Jáquez, este primer partido representa el inicio de su proceso de adaptación a la liga, con margen para incrementar su participación en los siguientes compromisos.

Te puede interesar: