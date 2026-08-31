La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganará la prueba de líder hoy 31 de agosto?

Tras la eliminación de Luis Chaparro, los habitantes comienzan una nueva semana con la prueba que puede cambiar nominaciones y estrategias

La Casa de los Famosos México: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo? | @LaCasaFamososMx

Después de la eliminación de Luis Chaparro, La Casa de los Famosos México 2026 inicia una nueva semana este lunes 31 de agosto. El creador de contenido se convirtió en el sexto eliminado de la temporada tras quedar en la parte final de la gala junto a Gema Garoa, quien consiguió regresar a la casa por decisión del público.

La noche de eliminación también dejó movimientos dentro de los cuartos. En Tulum, Memo ayudó a Ese Pérez a ocupar la cama que dejó libre Luis Chaparro, mientras los habitantes comenzaron a reorganizar espacios y alianzas de cara a una nueva semana de competencia.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba de líder de hoy 31 de agosto en La Casa de los Famosos 2026?

Los lunes están destinados tradicionalmente a la Prueba del Líder, dinámica que define qué habitante obtiene privilegios durante la semana. La actividad puede incluir pruebas físicas, de equilibrio, resistencia, concentración o destreza mental, y sus reglas suelen darse a conocer hasta el momento de competir.

Como cada semana, la transmisión de este lunes comenzará con la Pregala a las 21:30 horas, seguida por la gala principal (en la que se disputa la prueba de líder) a las 22:00 horas. Una vez terminada la emisión televisiva, la actividad continuará con la Postgala a las 23:00 horas. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Quien gane la prueba obtiene uno de los beneficios más importantes del reality: la inmunidad, que impide que pueda ser nominado durante esa semana. Además, el líder accede a la Suite del Líder y puede elegir a otro habitante para compartir ese espacio. Dependiendo de la semana, también puede recibir ventajas adicionales relacionadas con la salvación o las nominaciones.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

La actividad diaria de La Casa de los Famosos México 2026 puede seguirse a través de ViX, donde está disponible la señal de la convivencia y las emisiones relacionadas con las distintas dinámicas de la semana. De lunes a viernes, la programación contempla Pregala a las 21:30 horas, gala principal a las 22:00 por Canal 5 y Postgala a las 23:00 en ViX.

El calendario semanal mantiene la Prueba del Líder los lunes; los martes suele comenzar la prueba semanal y se realizan actividades como las noches de cine; los miércoles corresponde la nominación; los jueves se disputa el robo de la salvación y otras dinámicas; los viernes se celebra el duelo por la salvación y la fiesta temática; los sábados se realiza la compra semanal, mientras que los domingos llega la gala de eliminación, también disponible por Las Estrellas.

Con una nueva semana en marcha, los habitantes deberán competir primero por el liderazgo antes de llegar a otra ronda de nominaciones. El resultado de la prueba de este lunes puede modificar las estrategias internas, ya que el ganador quedará protegido y tendrá margen para influir en algunas de las decisiones posteriores de la competencia.

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