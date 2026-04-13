James Rodríguez pierde en la cancha, pero gana en los tribunales: ¡Victoria sobre Hacienda en España!

La justicia le dio la razón al colombiano en un caso por presunta evasión de impuestos y el fisco deberá devolverle tres millones de euros.

James Rodríguez, con la Selección Colombia. – Vizzor Image.

Esto vienen siendo días extraños para James Rodríguez. El futbolista colombiano viene teniendo un momento deportivo complicado por los pocos minutos que está sumando y el mal rendimiento que se le vio recientemente con la Selección Colombia. Sin embargo, le llegan buenas noticias desde España por una victoria judicial.

Resulta que el centrocampista había sido señalado por Hacienda de España por una presunta irregularidad en el pago de impuestos, lo cual abría la puerta a un caso judicial por el delito de evasión. Pues la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de ese país ha resuelto a favor del jugador en un caso del que se habla de cuantiosas sumas de dinero.

El problema concreto surgió a partir de las declaraciones tributarias de James correspondientes al 2014, año en el que venía jugando para el Mónaco en Francia, fue figura del Mundial de Brasil y se concretó su fichaje por el Real Madrid. El Fisco argumentaba que el futbolista cafetero se convirtió en residente fiscal en España.

No obstante, la defensa, a cargo del abogado y economista Manuel de Vicente Tutor, presentó pruebas sólidas para demostrar que James no había cumplido el tiempo necesario con vínculos en España como para ser objeto de tributación en ese país durante el año en cuestión. Los elementos probaban que su residencia estuvo en Mónaco desde el 1 de julio de 2013 y el 21 de julio de 2014.

Según detalla el Diario El Mundo, Hacienda desestimó esa explicación y quiso ir a juicio con el argumento principal de que la mayor parte de los ingresos del futbolista provenían de su actividad en España. Concretamente, contrapuso 4,3 millones de euros tras su llegadas al Real Madrid frente a 2,2 que ganó jugando para el Mónaco. La información del citado medio también apunta que se hablaba de 11 millones por conceptos de imagen.

Inicialmente, el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) había sancionado a James Rodríguez con el pago de una cifra superior a los tres millones de euros, por medio de una resolución expedida el 27 de octubre de 2020. Con el fallo judicial recientemente expedido, Hacienda deberá devolverle el dinero al jugador y dejar sin efecto las medidas cautelares producidas por este caso.

Mientras el zurdo sigue teniendo dificultades para adaptarse a Minnesota United, club al que se unió hace menos de dos meses, le llega esta esta noticia alentadora por un problema que estaba en curso desde hace 12 años. La expectativa en la Selección Colombia pasa porque pueda retomar un buen nivel que le permita liderar a la Tricolor en el Mundial de 2026.

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