Achraf Hakimi rechaza acusaciones por presunto abuso sexual en la antesala del Liverpool vs PSG

Achraf Hakimi, jugador del PSG, quedó envuelto en la polémica una vez más previo al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026

Hakimi enfrenta problemas con la justicia | Action Images vía Reuters, Ed Sykes

El jugador del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, atraviesa una situación judicial complicada tras verse involucrado en un proceso en su contra por graves acusaciones de supuesto abuso sexual. Un caso lo ha mantenido en el centro de la atención mediática durante los últimos tres años y podría resolverse antes de la próxima Copa del Mundo de 2026. A pesar del contexto, el futbolista volvió a pronunciarse públicamente durante la conferencia de prensa previa al partido de vuelta ante el Liverpool FC en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El lateral derecho reiteró su inocencia y aseguró que se mantiene tranquilo, enfocado en su carrera deportiva y comprometido con su rendimiento en el campo. Durante la rueda de prensa de este lunes 13 de abril, dejó clara su postura al rechazar categóricamente las acusaciones en su contra, al insistir en que confía en que la situación se resolverá conforme avance el proceso judicial.

“Sé que las acusaciones son falsas. Estoy tranquilo y concentrado. Dejo el asunto en mano de mis abogados y la justicia”, declaró Achraf Hakimi ante los medios de comunicación presentes.

El caso del futbolista del PSG, Achraf Hakimi, ha entrado en una etapa clave dentro del proceso judicial, luego de que el pasado 24 de febrero se dictara el auto de apertura de juicio oral. Con esta decisión, el juez determinó que el internacional marroquí deberá sentarse en el banquillo de los acusados, dando paso al inicio formal de un juicio en el que podrá ejercer su defensa a través de su equipo legal.

La situación legal del lateral derecho de 27 años se remonta a febrero de 2023, cuando se presentó en su contra una denuncia por presunto abuso sexual. Tras casi tres años de investigaciones, la jueza instructora resolvió llevar el caso a juicio, cuya fecha aún no ha sido definida, pero que se celebrará en un Tribunal Criminal de la localidad de Nanterre, en las afueras de París. Este paso marca un punto de inflexión en el proceso, al trasladar el caso desde la fase de instrucción hacia su resolución judicial.

De acuerdo con la versión que ha trascendido en medios internacionales, los hechos habrían ocurrido el 25 de febrero de 2023, cuando el futbolista supuestamente invitó a la denunciante a su domicilio en Boulogne-Billancourt. Según el relato, la joven habría llegado en un Uber pagado por el jugador, quien posteriormente habría intentado besarla y realizado tocamientos sin su consentimiento, culminando en una presunta agresión sexual pese a la resistencia de la víctima. La mujer, de 24 años en ese momento, habría logrado zafarse tras propinarle una patada y contactó a una amiga, quien acudió al lugar para auxiliarla.

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