Ben Simmons vuelve a la NBA y firma con Sacramento Kings

El australiano firmará por una temporada y 3.5 millones de dólares después de pasar la campaña 2025-26 enfocado en su recuperación física

Ben Simmons rescinde su contrato con los Nets | Erik Williams-Imagn Images Reuters

Ben Simmons volverá a jugar en la NBA después de alcanzar un acuerdo con los Sacramento Kings por una temporada y 3.5 millones de dólares, según informó Shams Charania. El base australiano retomará su carrera después de permanecer fuera durante la campaña 2025-26 para atender problemas físicos en la espalda y las piernas.

El jugador de 30 años pasó por distintas evaluaciones antes de recibir la propuesta de Sacramento. A finales de agosto trabajó en Miami frente al gerente general Scott Perry y posteriormente viajó a California para realizar una sesión en las instalaciones de los Kings, donde también participó en reuniones con el entrenador Doug Christie y su cuerpo técnico.

Durante esa visita, Simmons completó exámenes médicos, trabajo en cancha y una evaluación del equipo. Después de ese proceso, Sacramento decidió ofrecerle un contrato con la intención de utilizarlo como alternativa en la conducción del balón y como pieza capaz de ocupar distintas posiciones.

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La planificación contempla que pueda respaldar al novato Darius Acuff Jr. en la posición de base, aunque su capacidad para participar desde diferentes sectores de la cancha también forma parte de los motivos que llevaron a los Kings a incorporarlo.

Simmons vuelve después de una temporada fuera

El australiano no participó durante la temporada 2025-26 mientras concentraba su trabajo en la recuperación física. Su última aparición en la NBA había ocurrido el 29 de abril de 2025, cuando formaba parte de Los Angeles Clippers durante la primera ronda de los playoffs ante Denver Nuggets.

Antes de concretar su regreso, Simmons participó en agosto en un minicampamento de la selección australiana. Esa actividad volvió a colocarlo en el radar de algunas organizaciones de la liga. Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors mostraron interés en evaluar su situación, aunque Sacramento fue el equipo que terminó presentando una oferta contractual.

La incorporación se produce después de que los Kings cerraran la campaña anterior con marca de 22 victorias y 60 derrotas. Durante el receso, la franquicia también realizó cambios en su plantilla, entre ellos la salida de DeMar DeRozan y la decisión de no renovar a Russell Westbrook.

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Una carrera marcada por cambios de equipo y lesiones

Simmons llegó a la NBA como la primera selección del Draft de 2016 después de su etapa universitaria en LSU. Philadelphia 76ers lo eligió con el primer turno y, tras perderse su primera temporada por una lesión en el pie, recibió el premio al Novato del Año en 2018.

El australiano fue seleccionado tres veces al All-Star y formó parte del primer equipo defensivo de la NBA en 2020. Sin embargo, su trayectoria también tuvo periodos fuera de competencia por problemas físicos y situaciones contractuales.

Después de su etapa con Philadelphia pasó a Brooklyn Nets y posteriormente a Los Angeles Clippers. En febrero de 2025 acordó la rescisión de su contrato con Brooklyn antes de incorporarse a la franquicia de California.

Con los Clippers disputó 18 partidos y promedió 2.9 puntos, 3.8 rebotes y 3.1 asistencias, en una etapa condicionada por molestias en la espalda y minutos reducidos. A lo largo de 383 partidos de temporada regular en la NBA, Simmons registra promedios de 13.1 puntos, 7.4 rebotes, 7.2 asistencias y 1.5 robos por encuentro.

Ahora, Sacramento le ofrecerá una nueva oportunidad dentro de la liga, en una temporada en la que Simmons buscará recuperar continuidad después de más de un año sin participar en un partido oficial de NBA.

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