Antigua vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Antigua vs Aurora, jornada 7, Torneo Apertura 2026 en vivo (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Antigua y Aurora, válido por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Antigua GFC suma 12 puntos y ocupa el segundo lugar, producto de cuatro victorias y una derrota. El equipo dirigido por Mauricio Tapia viene de una decepcionante participación en la Copa Centroamericana, donde quedó eliminado en la fase de grupos, por lo que ahora concentra sus esfuerzos en el Apertura 2026.

En tanto, Aurora llega con nueve puntos y se encuentra en la quinta posición, luego de conseguir tres triunfos y sufrir tres derrotas. El equipo de Saúl Phillip había tenido un comienzo complicado, con apenas tres unidades de las primeras 12 posibles, pero reaccionó con dos victorias consecutivas que le permitieron escalar en la clasificación

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua vs Aurora hoy 4 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Aurora será el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Antigua vs Aurora para la jornada 7, al momento

Antigua GFC : Jorge Moreno; Dilan Palencia, Juan Carbonell, José Ardón, Alejandro González; Óscar Castellanos, Iván Mora, Allan García, Kevin López; Agustín Maziero y Jostin Colindres. DT : Mauricio Tapia.

: Jorge Moreno; Dilan Palencia, Juan Carbonell, José Ardón, Alejandro González; Óscar Castellanos, Iván Mora, Allan García, Kevin López; Agustín Maziero y Jostin Colindres. : Mauricio Tapia. Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Flores, Marcos Acosta, José Manuel Lemus; José Grajeda, Daniel Baján, Luis Aguilar, José Luis Vivas; Víctor Urias, Diego Ruiz y Alex Díaz. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Antigua vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

4 de abril de 2026 | Aurora 0-2 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026 18 de febrero de 2026 | Antigua GFC 2-0 Aurora | Torneo Clausura 2026 17 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 4-2 Aurora | Semifinales Torneo Apertura 2025 14 de diciembre de 2025 | Aurora 0-1 Antigua GFC | Semifinales Torneo Apertura 2025 25 de octubre de 2025 | Antigua GFC 1-2 Aurora | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar