¡Bomba en América de Cali! Yhormar Hurtado queda inhabilitado para jugar por orden de la Dimayor

De acuerdo con la última resolución del ente futbolero, el lateral es declarado como “inelegible” para actuar con los ‘Escarlatas’.

Yhormar Hurtado futbolista colombiano/ Vizzor Image.

La novela de Yhormar Hurtado parece tener un capítulo final. El lateral derecho, recién fichado por los ‘Escarlatas’ para este semestre, no podrá volver a ser alineado por América de Cali para el resto del semestre. Así lo dictó la Dimayor en la última resolución disciplinaria, aunque el equipo rojo tampoco perderá los puntos ante Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá.

A través de la resolución °73, la decisión adoptada por el Comité Disciplinario lleva a que el club no lo tenga en cuenta obligatoriamente. Sin embargo, desestimó las denuncias de partido para que la escuadra de David González pierda los respectivos puntos.

Sin duda, es un duro golpe para el ‘Escarlata’ que venía actuando de una manera inmejorable en el inicio del campeonato. Abrazado a la punta del campeonato, con el mejor fútbol hasta ahora de lo visto entre los 20 equipos, recibe el primer mazazo a raíz de las polémicas peticiones por derrotas en el escritorio.

La resolución de la Dimayor

El ente, a través del comité encargado, evaluó la situación de Hurtado. Varios clubes manifestaban que el lateral derecho no podía jugar al servicio de tres equipos durante un año. Cabe recordar que militó en Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y ahora América, club al que llegó como agente libre tras rescindir su contrato en el exterior.

Mientras se tomaba una decisión al respecto, América apartó al jugador de competencias de manera temporal. No estuvo en tres compromisos, ante Real Cartagena (Copa), Once Caldas y Atlético Nacional; de resto, sí tuvo participación directa como inicialista.

Para el último juego, se volvió a agravar el tema Hurtado en la goleada 3-0 ante Alianza, celebrada el pasado jueves en el Pascual Guerrero. El presidente de Alianza FC, Carlos Orlando Ferreira, aseveró que demandaría el partido por la inclusión de Hurtado. Después de que el dirigente se pronunciara, la Dimayor desestimó cualquier posibilidad de que el club pierda lo obtenido en la cancha.

“El jugador Yhormar David Hurtado Torres es inelegible para actuar con el América en partidos oficiales de las competiciones organizadas por la Dimayor durante el resto de la temporada 2026. Esta declaración surte efectos a partir de la notificación de la presente decisión. Contra la presente, no procede recurso alguno por encontrarse agorada la vía federativa”, subrayó el informe que da el veredicto sobre el jugador.

Decisión de Dimayor en el caso Yhormar Hurtado | Captura de pantalla

Queda otra vía. Es posible que los clubes vayan a una instancia superior, como lo es acudir al TAS para reevaluar si no se considera justa la medida de la Dimayor. Por lo pronto, América se enteró de esta determinación mientras se alista para el juego amistoso ante Atlético Nacional en Miami por motivos benéficos.

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