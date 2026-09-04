Mourinho defiende al Real Madrid tras caer ante el Betis: “No sé por qué hemos perdido, hemos jugado muy bien”

El portugués afirmó que su oponente jugó a empatar, cuestionó las amarillas y señaló el comportamiento de los jugadores del Betis

El portugués defendió el partido del Real Madrid | Reuters

José Mourinho dejó varias frases después de que el Real Madrid sufriera su primera derrota de la temporada al caer 1-0 frente al Betis en La Cartuja. El portugués aseguró que no encontraba explicación al resultado después de lo que vio de sus jugadores sobre el terreno de juego y defendió el funcionamiento colectivo del conjunto blanco.

El encuentro quedó definido por el gol de Troy Parrott al minuto 81, mientras el Madrid tuvo dos oportunidades para modificar el desenlace en la recta final. Carlos Espí marcó al 87, pero su anotación quedó anulada tras la intervención del VAR, y Kylian Mbappé desperdició un penalti en el tiempo agregado, con Álvaro Valles como protagonista de la acción.

Mourinho, sin embargo, colocó el foco en lo realizado por su equipo. “No sé por qué hemos perdido porque colectivamente hemos jugado muy bien”, declaró el entrenador, quien sostuvo que no tenía reproches para sus futbolistas por la actitud mostrada en Sevilla.

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El portugués explicó que, desde su perspectiva, el Real Madrid tuvo el control del encuentro, produjo ocasiones y obligó a Valles a intervenir en varias oportunidades. También resaltó la actuación de sus centrales y sostuvo que incluso un empate habría dejado una sensación de insuficiencia por la cantidad de aproximaciones generadas por el conjunto visitante.

La lectura de Mourinho subió de tono cuando analizó el planteamiento del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. “Merecíamos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos”, señaló antes de cerrar su análisis con otra de las frases que dejó la conferencia: “Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el Gordo”.

Mourinho cuestiona el criterio de las tarjetas ante el Betis

El arbitraje también apareció en la conferencia. Mourinho evitó responsabilizar directamente al silbante por la derrota, aunque cuestionó el reparto de tarjetas durante la primera mitad y comparó la reacción de los futbolistas de ambos equipos ante las faltas. “Los jugadores del Betis son más listos que los del Madrid”, declaró el portugués.

Ese escenario, de acuerdo con Mourinho, terminó por influir en su decisión de retirar a Arda Güler. El mediocampista había recibido una tarjeta amarilla y el entrenador consideró que corría riesgo de una segunda amonestación. El técnico explicó que el cambio resultó complicado debido al partido que estaba realizando el turco, pero optó por evitar una posible expulsión.

El entrenador tampoco responsabilizó a Mbappé por el penalti que pudo significar el empate. El francés tuvo desde los once pasos una de las últimas oportunidades del Real Madrid, pero Valles evitó el gol. Mourinho respaldó a su delantero tras el encuentro: “Cuando uno patea un penalti, lo hacemos todos juntos”.

Otro de los nombres que apareció en la rueda de prensa fue Carlos Espí. El atacante ingresó durante la parte final y consiguió enviar el balón a la portería con una tijera, aunque el gol quedó invalidado por fuera de juego. Mourinho destacó su potencial, su disposición para trabajar y el papel que puede asumir dentro de la plantilla.

La caída en Sevilla terminó con el paso perfecto que el Real Madrid había registrado durante las primeras tres jornadas de LaLiga 2026-27. Los blancos habían sumado nueve puntos, con 10 goles a favor y dos en contra antes de visitar al Betis. Mourinho salió de La Cartuja sin puntos, pero con una postura definida sobre lo ocurrido: para el entrenador, el resultado no correspondió con el partido que realizó su equipo.

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