Andrés Gudiño respalda a Nicolás Larcamón para el cierre del Clausura 2026

El Cruz Azul tuvo práctica de juego en el Estadio 10 de diciembre, en el que recibió apoyo de la fanaticada celeste

El meta asegura que hay buen ambiente dentro de los celestes | Imago7

Cruz Azul vivió una jornada distinta previo a su compromiso ante Querétaro en la Jornada 16 del Clausura 2026, al regresar al Estadio 10 de Diciembre en Ciudad Cooperativa después de nueve años. La plantilla encabezada por Nicolás Larcamón sostuvo un entrenamiento a puerta abierta que permitió el contacto directo con la afición, en un momento donde el equipo busca cortar una racha sin victorias.

Andrés Gudiño fue uno de los jugadores que tomó la palabra tras la práctica y dejó claro el respaldo del grupo hacia el entrenador argentino. “Respaldamos a nuestro técnico… somos conscientes porque sabemos en el lugar donde estamos parados”, señaló el guardameta, quien reconoció la exigencia que representa vestir la camiseta del club.

El portero también destacó el significado de volver a este escenario, donde tuvo actividad con Cruz Azul Hidalgo en el pasado. Para Gudiño, este regreso representa una conexión con la historia del equipo y una oportunidad para tomar impulso en la recta final del torneo. “Son las raíces de nuestro equipo… nos recarga de energía para seguir con todo”, explicó.

Sobre su situación personal, Gudiño indicó que se mantiene preparado ante cualquier decisión del cuerpo técnico en la portería. El jugador mencionó que no ha recibido información sobre posibles rotaciones, pero dejó en claro su postura dentro del grupo. “Al portero que le toque jugar, si no soy yo, lo voy a apoyar y mantener mi respaldo”, comentó.

El regreso al Estadio 10 de Diciembre no se daba desde 2017, cuando el equipo visitó el inmueble bajo la dirección técnica de Pedro Caixinha. En esta ocasión, la práctica inició alrededor de las 16:00 horas, con los jugadores recibiendo el apoyo de los aficionados que llenaron las gradas para presenciar el entrenamiento.

Antes de comenzar la sesión, futbolistas y cuerpo técnico recorrieron la cancha para agradecer a la afición, que respondió con apoyo constante durante toda la jornada. La práctica se extendió por cerca de dos horas, en las que el equipo trabajó de cara al compromiso inmediato en la Liga MX.

Al finalizar, los jugadores se acercaron nuevamente a las tribunas para convivir con los seguidores, firmar objetos y entregar llaveros con el escudo del club. Este contacto cerró una jornada que tuvo como objetivo reforzar el vínculo entre el equipo y su gente en un momento clave del campeonato.

Con este escenario, Cruz Azul se prepara para enfrentar a Querétaro con la intención de reencontrarse con el triunfo. El equipo mantiene la mirada en la recta final del torneo, con el respaldo del grupo hacia su entrenador y el apoyo de su afición como factores para encarar lo que viene.

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