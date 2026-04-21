¡Victor Wembanyama hace historia! Gana el Defensivo del Año de forma unánime en la NBA

El francés de los San Antonio Spurs recibe todos los votos del jurado, algo que no había ocurrido desde que se instauró este reconocimiento en 1983

Victor Wembanyama hace historia en la NBA. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Victor Wembanyama escribió una nueva página en la historia de la NBA al ser nombrado Jugador Defensivo del Año de la temporada 2025-2026 de forma unánime. El francés de los San Antonio Spurs recibió todos los votos del jurado, algo que no había ocurrido desde que se instauró este reconocimiento en 1983.

A sus 22 años, Wembanyama también se convirtió en el jugador más joven en ganar este premio, consolidando su impacto en la liga desde sus primeras temporadas. Este galardón se suma a su Novato del Año en 2024, que también obtuvo de manera unánime, lo que lo coloca en un grupo reducido de jugadores con ese tipo de dominio en votaciones.

¿Por qué Wembanyama fue elegido Defensivo del Año?

El reconocimiento responde a su dominio en la pintura y en toda la cancha. Durante la temporada, lideró la NBA en bloqueos por tercer año consecutivo, con más de tres por partido, además de registrar cifras destacadas en rebotes defensivos y eficiencia en defensa.

También se posicionó entre los mejores en rating defensivo y en métricas avanzadas, lo que reflejó su capacidad para influir en cada posesión rival. Su presencia obligó a modificar tiros y decisiones ofensivas de los contrarios, lo que elevó el nivel defensivo de los Spurs en la temporada.

Un logro que marca época en la NBA

Wembanyama superó en la votación a jugadores como Chet Holmgren y Ausar Thompson, quienes completaron el podio. Con este premio, San Antonio suma otro Defensivo del Año en su historia, uniéndose a nombres como David Robinson y Kawhi Leonard dentro de la franquicia.

El impacto del francés no se limita a la defensa. En la misma temporada, promedió 25 puntos y más de 11 rebotes por juego, además de ser considerado candidato al premio MVP, lo que confirma su peso dentro de la liga en ambos lados de la cancha.

Un referente para la nueva generación

El caso de Wembanyama conecta con el público joven por su estilo y su influencia dentro y fuera de la duela. Su capacidad para dominar defensivamente y competir contra cualquier rival lo coloca como una de las figuras a seguir en la NBA actual.

Con apenas tres temporadas en la liga, el jugador de los Spurs ya suma logros que lo proyectan como uno de los referentes de su generación, en una etapa donde la defensa vuelve a tomar relevancia dentro del juego.

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