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Los Nuggets responden tras un mal inicio y toman ventaja en la serie ante Minnesota Timberwolves

Publicado por Claudio Landucci

Denver tuvo que venir de atrás para darle la vuelta al juego en el tercer cuarto para llevarse la victoria

Foto por GARRETT ELLWOOD / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Denver ganó 116-105 a Minnesota en el Juego 1 de la serie de primera ronda del Oeste. Los Timberwolves tomaron una ventaja de 10 puntos en el primer cuarto, pero los Nuggets reaccionaron con un tercer periodo dominante y un cierre sólido en casa para adelantarse en la eliminatoria.

El inicio fue de Minnesota. Con ejecuciones claras en transición y efectividad de Anthony Edwards, Rudy Gobert y Julius Randle, el equipo visitante se colocó 33-23 al final del primer cuarto. Edwards atacó el aro y generó puntos desde la línea, mientras Gobert dominó la pintura con eficiencia, en un arranque que descolocó a Denver.

}La ventaja se sostuvo durante el segundo cuarto. Los Timberwolves llegaron a estar arriba 43-36 con aportes de Ayo Dosunmu y Donte DiVincenzo, pero los Nuggets comenzaron a ajustar desde la defensa y el rebote. Jamal Murray sumó desde la línea y Nikola Jokic encontró mejores lecturas ofensivas para cerrar la brecha antes del descanso.

El punto de quiebre llegó en el tercer cuarto. Denver empató 68-68 y cambió el ritmo del partido con secuencias consecutivas de sus superestrellas. Aaron Gordon aportó puntos en transición y desde el rebote ofensivo, mientras la defensa local limitó la fluidez de Edwards. El parcial permitió a los Nuggets tomar una ventaja de 91-79 rumbo al último periodo.

En el cierre, los Nuggets sostuvieron el control. Murray lideró la ofensiva con 30 puntos y un perfecto 16/16 en tiros libres, mientras Jokic firmó un triple-doble de 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, pese a registrar cinco pérdidas de balón. El serbio alcanzó su triple-doble número 22 en playoffs, colocándose detrás de Magic Johnson (30) y LeBron James (28) en la lista histórica.

Minnesota intentó reaccionar en el último cuarto, reduciendo la diferencia a cinco puntos con aportes de Gobert y Dosunmu, pero la escuadra localrespondió con ejecuciones clave. Una secuencia de puntos de Jokic, Christian Braun y Bruce Brown devolvió la ventaja a nueve unidades, margen que resultó definitivo en los minutos finales.

Edwards terminó con 22 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, aunque con 7/19 en tiros de campo. McDaniels y Randle aportaron 16 puntos cada uno, pero Minnesota no pudo sostener la eficiencia ofensiva del inicio ni contener el ajuste defensivo de los Nuggets en la segunda mitad.

El Juego 2 de la serie se disputará el lunes 20 de abril en Denver a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, antes del traslado a Minnesota para el tercer partido de la serie el jueves 23.

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