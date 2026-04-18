Los Nuggets responden tras un mal inicio y toman ventaja en la serie ante Minnesota Timberwolves

Denver tuvo que venir de atrás para darle la vuelta al juego en el tercer cuarto para llevarse la victoria

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Denver ganó 116-105 a Minnesota en el Juego 1 de la serie de primera ronda del Oeste. Los Timberwolves tomaron una ventaja de 10 puntos en el primer cuarto, pero los Nuggets reaccionaron con un tercer periodo dominante y un cierre sólido en casa para adelantarse en la eliminatoria.

El inicio fue de Minnesota. Con ejecuciones claras en transición y efectividad de Anthony Edwards, Rudy Gobert y Julius Randle, el equipo visitante se colocó 33-23 al final del primer cuarto. Edwards atacó el aro y generó puntos desde la línea, mientras Gobert dominó la pintura con eficiencia, en un arranque que descolocó a Denver.

}La ventaja se sostuvo durante el segundo cuarto. Los Timberwolves llegaron a estar arriba 43-36 con aportes de Ayo Dosunmu y Donte DiVincenzo, pero los Nuggets comenzaron a ajustar desde la defensa y el rebote. Jamal Murray sumó desde la línea y Nikola Jokic encontró mejores lecturas ofensivas para cerrar la brecha antes del descanso.

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El punto de quiebre llegó en el tercer cuarto. Denver empató 68-68 y cambió el ritmo del partido con secuencias consecutivas de sus superestrellas. Aaron Gordon aportó puntos en transición y desde el rebote ofensivo, mientras la defensa local limitó la fluidez de Edwards. El parcial permitió a los Nuggets tomar una ventaja de 91-79 rumbo al último periodo.

En el cierre, los Nuggets sostuvieron el control. Murray lideró la ofensiva con 30 puntos y un perfecto 16/16 en tiros libres, mientras Jokic firmó un triple-doble de 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias, pese a registrar cinco pérdidas de balón. El serbio alcanzó su triple-doble número 22 en playoffs, colocándose detrás de Magic Johnson (30) y LeBron James (28) en la lista histórica.

Minnesota intentó reaccionar en el último cuarto, reduciendo la diferencia a cinco puntos con aportes de Gobert y Dosunmu, pero la escuadra localrespondió con ejecuciones clave. Una secuencia de puntos de Jokic, Christian Braun y Bruce Brown devolvió la ventaja a nueve unidades, margen que resultó definitivo en los minutos finales.

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Edwards terminó con 22 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, aunque con 7/19 en tiros de campo. McDaniels y Randle aportaron 16 puntos cada uno, pero Minnesota no pudo sostener la eficiencia ofensiva del inicio ni contener el ajuste defensivo de los Nuggets en la segunda mitad.

El Juego 2 de la serie se disputará el lunes 20 de abril en Denver a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, antes del traslado a Minnesota para el tercer partido de la serie el jueves 23.

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