Tigres pierde ante Cartaginés y sigue sin ganar en su preparación para el Apertura 2026

Tigres disputó su segundo partido de preparación donde tampoco contó con la presencia de Ángel Correa

Tigres pierde en su segundo partido de la pretemporada | Imago 7

Tigres continúa con su preparación rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX y este jueves disputó su segundo partido amistoso de pretemporada, en el que enfrentó al Cartaginés de Costa Rica en el Estadio Universitario. El conjunto regiomontano terminó con derrota de 2-0 ante la escuadra costarricense.

El encuentro se llevó a cabo con un formato de dos tiempos de 40 minutos, como parte del trabajo que realiza el equipo dirigido por Guido Pizarro para llegar con ritmo al inicio del torneo. Los goles de Joaquín Hernández y Manuel Morán marcaron la diferencia en el marcador.

Para este compromiso, Pizarro utilizó una alineación con futbolistas que forman parte de la base del primer equipo. Nahuel Guzmán fue titular en la portería, mientras que la defensa estuvo integrada por Jesús Garza, Joaquim Pereira, Juan Sánchez Purata y Vladimir Loroña.

En la zona del mediocampo aparecieron Fernando Gorriarán y Rómulo Zwarg, mientras que el ataque estuvo conformado por Diego ‘Chicha’ Sánchez, Isac Galván, Juan Brunetta y Ozziel Herrera. Ángel Correa no tuvo participación en este encuentro, al igual que ocurrió en el primer amistoso frente a San Diego FC.

📸🐯 Termina el encuentro amistoso 🆚 @Cartagines en El Volcán, como parte de nuestra preparación de cara al inicio del Apertura 2026. pic.twitter.com/a9raTQRLfz — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 9, 2026

Durante los primeros minutos, Tigres intentó tomar el control del partido mediante la posesión del balón, aunque Cartaginés logró mantener el orden en su estructura defensiva y encontró espacios para generar peligro en el área rival.

Antes del descanso, el equipo costarricense consiguió abrir el marcador. Joaquín Hernández apareció dentro del área para aprovechar una oportunidad ofensiva y colocar el 1-0 a favor de Cartaginés en el Estadio Universitario. Para la segunda parte, Tigres buscó modificar el desarrollo del encuentro y generar opciones para igualar el marcador, pero el conjunto visitante mantuvo su organización defensiva y volvió a encontrar una oportunidad para ampliar la ventaja.

Manuel Morán fue el encargado de marcar el segundo tanto de Cartaginés, resultado que posteriormente fue confirmado por el club costarricense a través de sus redes sociales. Con ese gol quedó definido el 2-0 final en el segundo duelo de preparación de los felinos.

Con este resultado, Tigres acumula un empate y una derrota en sus dos partidos amistosos de pretemporada. El primer compromiso terminó con marcador de 2-2 ante San Diego FC en Estados Unidos, por lo que el equipo de Guido Pizarro todavía busca su primera victoria antes del inicio del Apertura 2026. El conjunto regiomontano tendrá un tercer y último partido de preparación este viernes frente a Santiago FC de la Liga Premier, en un duelo que también se disputará a puerta cerrada en el Estadio Universitario.

Por otra parte, los futbolistas César Araújo y Rodrigo Aguirre continúan con trabajos separados del grupo debido a su proceso físico. Ambos jugadores realizan labores bajo supervisión médica y se espera que puedan integrarse al entrenamiento colectivo durante la próxima semana.

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