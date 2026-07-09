Algodoneros Union Laguna vs Dorados de Chihuahua, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

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Los Algodoneros de la Unión Laguna y los Dorados de Chihuahua se enfrentan este jueves en punto de las 19:00 horas en el Estadio Héctor Espino en el tercer y último juego de la serie, un choque clave de la Zona Norte de la LMB.

Se espera un enfrentamiento intenso, con estrategias de pitcheo, bateo oportuno y gran emoción para los aficionados de ambos equipos. No te pierdas la cobertura completa en Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Algodoneros Union Laguna vs Dorados de Chihuahua hoy 9 de julio?

La transmisión del partido entre Algodoneros Union Laguna vs Dorados de Chihuahua comenzará este jueves 9 de julio con el inicio del encuentro programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Desde el primer lanzamiento podrás seguir todas las incidencias del duelo, con cobertura minuto a minuto, análisis y las jugadas más importantes.

¿Dónde ver en vivo el Algodoneros Union Laguna vs Dorados de Chihuahua de la Liga Mexicana de Béisbol?

El encuentro entre Algodoneros Union Laguna vs Dorados de Chihuahua podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, disponible en nuestro sitio web, aplicación y canal de YouTube. La cobertura incluirá la transmisión completa del juego, además del seguimiento de las acciones más destacadas y el análisis del enfrentamiento de la Liga Mexicana de Béisbol.

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